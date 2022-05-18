許正宇﹕21家中概股已回流香港掛牌　與內地商討互聯互通計劃擴容

財經事務及庫務局局長許正宇指出，截至今年4月已有21家中概股以第二上市，或雙重主要上市方式回流香港，相關公司總市值佔所有在美國掛牌中概股市值逾7成。他又指出港交所及監管機構一直密切留意相關動向及市場狀況，並透過一系列對上市制度優化，在平衡風險及對投資者保障下，便利優質中概股回流，充實本港證券市場具有吸引力。

許正宇又指出，年初至4月的平均每日成交額為1,386億元，較2018年同期實施上市制度改革後，即2019年全年平均數增加逾6成。他亦指出目前具有雙重主要上市地位的中概股若符合相關資格，可被納入滬深通的合資格股票範圍。在過去6個月數據顯示，額度使用量並未觸及額度上限，顯示額度可滿足需求。

此外許正宇又指出，目前正就交易所買質基金（ETF）納入互聯互通標的進行的相關業務及技術準備，爭取早日開通交易。

他又指出港股通的股票以人民幣計價的可行性研究已完成，工作小組已展開項目籌備工作，亦與內地監管當局及相關機構進行協商，有關法例修改的準備工作亦已展開。未來港府繼續以循序漸進模式為互聯互通計劃擴容，與內地商討進一步擴大合資格股票範圍。