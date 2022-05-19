亞股爆小股災　滬深股市卻高收　歐股早段向下｜持續更新

美股通脹對經濟的影響，愈來愈明顯，累美股大瀉。道指收市瀉1164點或3.57%，而標指及納指分別插水4.04%及4.73%。其中，消息費成重災區，折扣零售商Target警告由於成本急升，今年經營溢利率只有約6%，消息拖累股價狂冧24.87%。亞股今日﹙19日﹚料無運行。



【15:18】A股高收

內地股市高收，上證收市報3096點，升10點，深成收市報11250點，升41點，滬深300收市報3999點，升7點，創業板收市報2377點，升11點。

亞太區內其他股市方面，日股收市報26402點，跌508點，台股跌276點，報16020點，韓股收市報2592點，跌33點。

歐洲股市早段向下，德國DAX指數報13787點，跌220點，英國富時指數報7368點，跌69點，法國CAC指數最新報6264點，跌88點。

【14:44】港股跌幅收窄至不足500點

港股跌幅收窄至不足500點，恒指報20163點，跌480點，國指報6916點，跌172點，科指報4108點，跌151點。

零售股思捷（0330）瀉15.9%，報1.38元，佐丹奴（0709）無升跌，堡獅龍（0592）逆市揚3.8%。

【14:02】港股維持約500點跌幅

港股午後維持約500點跌幅，恒指最新報20116點，跌527點，國指最新報6900點，跌188點，科指跌170點，報4089點。

內房股卻逆市上揚，新地發展（1030）升3%，碧桂園（2007）升0.6%，龍湖（0960）升0.4%。

【13:23】午後企穩20000點關

恒生指數午後維持跌500點，短暫企穩兩萬點樓上。最新報20153點，跌490點或2.38%，成交額接近800億元。

博彩股走低，金沙中國（1928）跌超5%，新濠國際（0200）跌近4%，永利澳門（1128）跌超3%，美高梅中國（2282）、銀河娛樂（0027）跟跌。

【10:12】港股失守兩萬點關

恒指失守兩萬點大關，報19973點，跌670點或3.25%。 科指更瀉4.89%，報4052點。

騰訊累大市，現挫8.2%，報335.6元。

【09:40】 港股挫逾500點

港股挫逾500點。恒指現報20111點，挫533點或2.58%；國指報6890點，挫198點或2.81%；科指報3820點，挫171點或4.02%。大市成交額200億元。

騰訊控股一度挫逾8%，現挫6.45%。阿里巴巴亦挫5.55%

另外，阿里健康﹙0241﹚、舜宇光學﹙2382﹚、小米、京東及美團齊挫逾4%。

領展﹙0823﹚及恒生﹙0011﹚逆市升約0.2%。

【09:20】 港股低開近500點

港股低開近500點。恒指開報20146點，挫497點或2.41%；國指開報6891點，挫198點或2.8%；科指開報4077點，挫182點或4.3%。

騰訊﹙0700﹚季績遜預期，低開6.45%。其他科技股表現也遜色，阿里巴巴﹙9988﹚、美團﹙3690﹚、京東﹙9618﹚、小米﹙1810﹚分別挫5.56%、4.07%、4.13%及4.28%。

【09:05】日股挫2.4%

亞洲股市早段下挫， 日經225指數現挫2.41%或648點，報26260點；韓國KOSPI指數挫1.72%或45點，報2580點。

港股夜期跌386點，收報20100點，騰訊公布業績後，騰訊ADR折算收報341.53港元，較港收市價插水6.6%。