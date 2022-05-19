Prenetics：首掛大跌因向投資者贈送股份　年內擬進行3項收購

基因及診斷檢測公司Prenetics 與特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）今日完成其早前的擬議業務合併。合併後的A類普通股已於2022年5月18日開始在納斯達克以代碼「PRE」進行交易，而其權證代碼則為「PRENW」。

對於公司首日掛牌跌23.9%至7.65美元，Artisan行政總裁鄭彥斌表示，考慮到近期市況不佳，公司向投資者送贈股票，故投資者的實際成本為每股7.72美元，收市價可視作幾乎與投資者成本持平。

行政總裁兼聯合創辦人楊聖武指出，目前公司75%收入來源於COVID-19檢測產品和相關服務，隨著越來越多國家採取免檢測措施，市場檢測需求轉弱，預計2023年相關比重降至20%，但今年年中會推出大腸癌檢測等產品，相信會帶來新的收入來源，料2025年收入6.4億美元。

楊聖武又指，公司現時沒有負債，現金有約2.6億美元，所以今年內計劃進行三項收購，分別為遠程醫療、男性脫髮及勃起功能障礙、女性生育凍卵等。目前，公司將專注於本港、英國及東南亞市場。