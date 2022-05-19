本港失業率升至5.4%　餐飲服務業失業率惡化至12.9%

受到第五波疫情及社交距離措施等因素影響，本港2月至4月勞工市場進一步惡化，經季節性調整的失業率上升至5.4%，較上1月至3月高0.4個百分點，而就業不足率也同時上升0.7個百分點至3.8%。期間所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）等行業有明顯的升幅。

期內消費及旅遊相關行業合計的失業率升1.1個百分點至10%，當中餐飲服務活動業的失業率上升1.9個百分點至12.9%，零售業的失業率上升0.6個百分點至8.3%。大多數其他行業的失業率也上升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

政府料未來數月失業率有改善

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場情況在期內較後時間隨着本地疫情減退和經濟活動恢復而有所回穩，預計未來數月應會持續改善。本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上新一輪消費券計劃，應會為與消費相關行業的業務帶來支持，從而幫助這些行業的就業。其他紓緩措施，包括『2022保就業』計劃，相信也助改善經濟氣氛、支援企業和保障員工就業。

2月至4月期間本港總就業人數由1至3月的361.05萬人，下跌至355.92萬人。同期的總勞動人口減少3.37萬人至376.53萬人。失業人數（不經季節性調整）為20.61萬人，增加約1.76萬人。同期的就業不足人數上升至14.2萬人，增加約2.5萬人。

勞工處在2月至4月期間平均每月錄得60,917個來自私營機構的空缺，按年下跌15.9%，較1月至3月的平均數字則上升2%。勞工處將於6月7日及8日舉辦「開創新天地網上招聘會」，共有超過50個僱主參與，提供不同行業的職位空缺。