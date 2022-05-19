調查｜前往大灣區發展　港青最希望從事金融服務等3個行業

滙豐與青協青年研究中心發布「香港青年在大灣區就業競爭力」研究報告發現，逾八成受訪者認為，大灣區的事業發展機會（84.1%）及市場規模（84%）具有相當吸引力，其次是人脈網絡（70.7%）及培訓機會（70.4%）。他們到內地發展的首選城市為深圳（52.5%），其次是廣州（19.4%）。

這一研究面向香港各大專院校三年級以上學生開展，在去年3月至12月期間通過網上問卷調查的方式完成。調查發現，在720名有意在大灣區內地城市發展的受訪香港大學生中，最希望從事的三個行業為「文化及創意」（17.9%）、「金融服務」（17.6%）及「科技與創新」（17.2%）。

該項研究還讓受訪者評估自身的競爭力。結果顯示，受訪大學生認為自己在大灣區最有競爭優勢的技能為專業操守、靈活變通等，數字化技能的評分則相對較低。

調查亦顯示有七成（70.9%）受訪者認為港青對大灣區的發展機遇缺乏了解，而港青面對的挑戰主要在三方面，包括缺乏人脈網絡、來自內地其他城市的人才競爭，以及缺乏對內地法律制度的了解。

調查結果還顯示， 超過六成（63.9%）受訪者將通過參加大灣區的工作體驗計劃或實習，其次了解自己感興趣的行業（51.4%）和參加認識大灣區的交流活動（41.3%），以更好地為把握大灣區機遇做好準備。逾九成（90.1%）受訪者認為獎學金/種子基金能夠幫助他們在大灣區內地城市發展。