小米﹕冀毛利率維持健康水平　強調在印度經營合規合法

小米（1810）在今年首季毛利率為9.9%，按年跌3個百分點。副總裁﹑首席財務官林世偉指出，由於去年首季仍非常缺貨，所以市場並無太多促銷活動，導致毛利率處於較高水平，今年則回復至正常水平，同時為了在包括於內地市場針對部份舊有產品進行清貨，所以毛利率按季出現下跌。他指出展望2022年，期望毛利率可以維持相對健康水平。

就有關晶片問題，總裁王翔指出低端晶片缺貨為公司在今年首季最大挑戰，並且對季度業績帶來較大影響，相信在第二季下半段才逐步改善。至於第二季表現，王翔指出要看歐洲市場及全球市場，包括通脹﹑經濟情況作判斷，又指出公司產品已準備好。

外電報道指小米及其他內地品牌擬削減今年手機產量2成。小米管理層未有證實或否認。王翔指出目前公司正密切留意疫情﹑供應等不確定因素，持續評估局勢，與合作夥伴保持溝通。

對於近期公司在印度遭到調查，王翔強調公司在當地經營是合規合法，所有稅項及支出等數據均由第三方核實。公司會跟當地政府溝通，期望可以達成共識，又指出公司在當地市場佔有率高，印度亦為公司重要市場。

被問及疫情會否對電動車研發進程帶來影響時，王翔指出公司目標仍是在2024年量產，而智能電動車工程人員已增至1,200人。