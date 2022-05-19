道指未止跌　曾跌至31000點邊緣　思科瀉逾13%｜持續更新

【23:03】道指曾跌至31000點邊緣

道指曾低見31016點，最新報31136點，跌353點，標普指數最新報3900點，跌22點，納指上揚，最新報11455點，升37點。

Tesla升1.4%，亞馬遜跌1.8%，可口可樂跌1.8%，思科瀉13.2%。

【21:46】道指跌勢加劇

道指跌勢加劇，報31064點，跌425點，標普指數最新報3877點，跌45點，納指報11314點，跌101點。

至於已公布季度業績的思科，因業績不及預期，累股價大瀉12.5%。

【21:36】道指續下跌

道指早段曾下挫逾300點，最新報31300點，跌189點，標普指數報3910點，跌13點，納指升不足1點，報11418點。

電動車生產商Tesla險守700美元，報704.94，跌0.7%，蘋果則升0.23%。

折扣零售商周三（18日）大跌近25%，今日仍未止跌，報156.57美元，跌3.1%。

【21:10】歐洲股市向下

亞太區股市爆發小型股災，歐洲股市亦遭到波及，英﹑法﹑德等3個主要股市下挫。德國DAX指數最新報13763點，跌244點，法國CAC指數報6231點，跌121點，英國富時指數報7266點，跌171點。西班牙及意大利股市，分別跌1.3%及0.9%。

美國股市周三（18日）大跌，道指瀉逾1,100點。今日美股三大指數期貨下挫，道指期貨跌317點，報31172點，標普指數期貨跌33點，報3890點，納指期貨最新報11842點，跌85點。

匯市方面，美匯指數下跌0.63%，最新報103.16。美元兌多種主要貨幣下跌，歐元兌美元最新報1.0547，升0.79%，澳元兌美元升0.88%，報0.7016，英鎊兌美元最新報1.2431，升0.73%，美元兌日圓0.76%，報127.26，美元兌瑞士法郎最新報0.9733，跌1.51%。

港匯最新報7.847。