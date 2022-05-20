內地減息及人民幣轉強　推動港股飆近600點　科技股一洗頹風

【16:27】港股全日升近600點

亞太區股市今日紛紛攀升，其中上證指數重上3100點，日股亦升逾300點，港股亦隨區內股市上揚，曾升逾600點。

恒指收市報20717點，升596點，國指升221點，報7121點，科指升193點，報4284點，成交額為1,227億元。

科技股今日一洗頹風，騰訊（0700）升3.5%，報352.2元，小米（1810）昨日公布首季業績後，股價上揚，收市報11.74元，美團（3690）升4.5%，京東（9618）升5.9%，阿里（9988）升5.6%。

手機設備股表現理想，舜宇（2382）曾創一個月新高，收市報117.4元，升7.3%，瑞聲（2018）升5.9%，信利（0732）升1.4%。

醫藥及醫療股方面，藥明生物（2269）升7.9%，報56.3元，中生製藥（1177）升3.9%，阿里健康（0241）升5.7%。

內地下調5年期LPR，同時人民幣匯價上揚，帶動內銀股高收，招行（3968）彈升7.3%，建行（0939）升2.2%，工行（1398）升1.8%。

內房股方面，碧桂園（2007）升1.2%，龍湖（0960）升1%，萬科（2202）則逆市跌1%。

【15:11】A股高收

內地下調5年期LPR，及人民幣抽升，帶動A股高收，上證收復3100點，收市報3146點，升49點，深成收市報11454點，升204點，滬深300收市報4077點，升78點，創業板收市報2417點，報40點。

亞太區股市方面，日股收市報26739點，升336點，台灣股市升16144點，升124點，韓國股市升2639點，升46點，澳洲股市收市報7145點，升81點。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三地股市高開，德國DAX指數最新報13976點，升94點，法國CAC指數最新報6297點，升24點，英國富時指數最新報7388點，升85點。

港股則維持逾500點升幅，恒指最新報20686點，升565點，國指升214點，報7113點，科指報4274點，升183點。

【14:10】港股升逾500點

人民幣突轉強，兌美元升穿6.7算，刺激港股午後發力。

恒指現升507點或2.52%，報20627點；國指升191點或2.78%，報7091點；科指升175點或4.28%，報4265點。

阿里巴巴一度插升逾半成，現報87.4，升4.85%。

【13:44】港股升勢午後擴大

港股升勢在午後擴大，恒指最新報20578點，升457點，國指報7075點，升176點，科指升164點，報4255點。

昨日已公布首季業績的小米（1810）升4.7%，美團（3690）升4%，騰訊（0700）重上350元關，升2.9%，阿里（9988）揚半成，京東（9618）彈升6%。

【12:08】港股半日升368點

港股午間收市，恒指報20489點，升368點或1.83%；國指報7046點，升146點或2.13%；科指報4234點，升143點或3.51%。大市成交額626億元。

招行半日升5.46%，報48.25元，為表現最佳藍籌股。小米績後亦升5.05%，報11.64元。

另外，舜宇、京東、阿里健康及藥明生物升逾4%，同樣亮麗。

至於ATM，則分別升3.59%、3.56%及2.05%。

個別板塊方面，國務院總理李克強表示，今年要堅決杜絕拉閘限電，煤炭股及電力股炒高，其中兗礦能源﹙1171﹚大升8.7%，大唐發電﹙0991﹚升4.7%。

【10:47】港股升近400點

港股升幅略縮，恒指現升1.93%或388點，報20509點；國指升2.13%或146點，報7045點；科指升3.55%或145點，報4236點。大市成交額484億元。

京東及小米造好，分別升4.71%及4.51%。至於ATM，分別升3.41%、3.2%及2.52%。

另外，招行﹙3968﹚公布新舵手，升4.48%。

【09:43】港股升逾400點

港股升幅擴大，升逾400點。恒指現報20574點，升453點或2.25%；國指報7081點，升182點或2.65%；科指報4238點，升147點或3.61%。大市成交額172億元。

舜宇光學﹙2382﹚升4.94%，報114.8元，碧桂園﹙2007﹚亦升4.04%，報5.14元。

另外，信義光能﹙0968﹚、招行﹙3968﹚、阿里巴巴、京東﹙9618﹚、美團﹙3690﹚、阿里健康﹙0241﹚、網易﹙9999﹚及碧桂園服務﹙6069﹚齊升逾3%。

【09:23】港股高開1.74%

港股昨日震盪，今早彈升。恒指開報20470點，升350點或1.74%；國指報7039點，升139點或2.03%；科指報4220點，升130點或3.18%。大市成交額25億元。

騰訊控股﹙0700﹚高開2.29%，報348元，阿里巴巴﹙9988﹚高開3.54%，報86.3元。

小米﹙1810﹚績後則高開2.88%，報11.4元。該股首季經調整淨利潤跌52.9%至28.59億人民幣。