恒指半日升368點　招行飆逾半成冠藍籌　煤炭股走強｜持續更新

【12:08】港股半日升368點

港股午間收市，恒指報20489點，升368點或1.83%；國指報7046點，升146點或2.13%；科指報4234點，升143點或3.51%。大市成交額626億元。

招行半日升5.46%，報48.25元，為表現最佳藍籌股。小米績後亦升5.05%，報11.64元。

另外，舜宇、京東、阿里健康及藥明生物升逾4%，同樣亮麗。

至於ATM，則分別升3.59%、3.56%及2.05%。

個別板塊方面，國務院總理李克強表示，今年要堅決杜絕拉閘限電，煤炭股及電力股炒高，其中兗礦能源﹙1171﹚大升8.7%，大唐發電﹙0991﹚升4.7%。

【10:47】港股升近400點

港股升幅略縮，恒指現升1.93%或388點，報20509點；國指升2.13%或146點，報7045點；科指升3.55%或145點，報4236點。大市成交額484億元。

京東及小米造好，分別升4.71%及4.51%。至於ATM，分別升3.41%、3.2%及2.52%。

另外，招行﹙3968﹚公布新舵手，升4.48%。

【09:43】港股升逾400點

港股升幅擴大，升逾400點。恒指現報20574點，升453點或2.25%；國指報7081點，升182點或2.65%；科指報4238點，升147點或3.61%。大市成交額172億元。

舜宇光學﹙2382﹚升4.94%，報114.8元，碧桂園﹙2007﹚亦升4.04%，報5.14元。

另外，信義光能﹙0968﹚、招行﹙3968﹚、阿里巴巴、京東﹙9618﹚、美團﹙3690﹚、阿里健康﹙0241﹚、網易﹙9999﹚及碧桂園服務﹙6069﹚齊升逾3%。

【09:23】港股高開1.74%

港股昨日震盪，今早彈升。恒指開報20470點，升350點或1.74%；國指報7039點，升139點或2.03%；科指報4220點，升130點或3.18%。大市成交額25億元。

騰訊控股﹙0700﹚高開2.29%，報348元，阿里巴巴﹙9988﹚高開3.54%，報86.3元。

小米﹙1810﹚績後則高開2.88%，報11.4元。該股首季經調整淨利潤跌52.9%至28.59億人民幣。