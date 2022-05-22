美魔女之謎顛倒眾生　凍齡經濟底層智慧｜知薇

自古代起，人類就試圖對抗生老病死的自然規律，至今無人逃脫出生起就不斷走向墳墓的宿命。秦始皇一邊耗巨資求長生不死的仙藥，一邊大張旗鼓地營造陵墓作為他百年後的地下宮殿，這般對生死的執著和矛盾，看似戲劇化，或許反映出每個人心底都有的渴望和糾結。

隨著經濟發展和醫療普及，如今人類的死亡恐懼已披上文明理智的外衣，變成在盡可能延長壽命的同時，透過致富、醫療、保健、養生、美容、健身等各種可行手段，最大化提升生命品質。對於生命品質的訴求，則早已超越了富足健康快樂美麗，人們（尤其女性）熱衷的是「凍齡」——如何讓面孔和身形看上去都比實際年齡後生。外表年輕10歲儼然僅是入門水平，分分鐘都要逆齡20年——50-60歲看上去像30-40歲才算有本事。

眾多名人明星們也駐顏凍齡有方，人到中老年仍備受追捧。香港凍齡美魔女就數不勝數，比如玉女掌門人周慧敏55歲依舊溫婉美麗如玉；小龍女李若彤55歲皮膚白滑一身馬甲線； 54歲的闊太邱淑貞美貌不輸妙齡女兒沈月；52歲的人妻萬綺雯依舊少女感加大長腿；51歲的馬黎珈而（黎姿）3個孩子仍肌膚吹彈可破。內地更有一群「乘風破浪的姐姐」閃耀舞臺，包括55歲的那英狀態大勇、51歲的楊鈺瑩笑眼盈盈一如當年、50歲的寧靜耍酷又甜美吸引眼球。不老男神更大有人在，劉德華、郭富城、吳奇隆等等。粉絲們著迷的不僅僅是偶像，更是她們展示出的可能性和分享的凍齡秘方。

難怪近期61歲的葉倩文和59歲的葉童，滿頭白發自信示人時，卻引發種種熱議甚至負評。一度流行的「悅納皺紋白發，讓我優雅老去」的瀟灑態度，漸漸被視作被動放棄和自我安慰的消極應對。相反，積極運用膳食、養生、運動、美容、醫美等，達到數十年如一日容顏不逝、和伴侶一起像父女、和女兒一起像姐妹、和孫子一起像母子的境界，才是最in的潮流。

在She Economy已被大眾接受認同為 The Economy的時下，少人提起卻蓬勃興起的正是“凍齡經濟”(知薇翻譯為Anti-Aging Economy)，涉及的範圍廣，提攜的行業多，從醫藥、科技、養生、美容、化妝，到運動、健身、瑜伽、冥想等，連專攻凍齡的網紅博主都跟著火起來，教低成本獨家偏方的、帶貨賣逆齡產品的、冥想催眠回春的，千奇百怪無所不有。更hardcore更厲害的，是通過生物醫藥甚至黑科技，讓整個身體駐齡和逆齡。美國著名的教練之父和演說家Tony Robbins，今年2月出版的新書Life Force中就囊括不少這類新突破。

在全球人口老齡化趨勢下，聯合國預測到2050年，全世界每6人中，就有1人65歲以上（即16%）。在這個越來越多人一起變老的地球上，嘗試「凍起」年齡、努力更健美活力、追求看上去更年輕，將繼續引發多少相關知識、產品、服務、創新和消費需求的升級，值得我們關注和思考。對於熱衷尋找下一個風口的人群們，或許此處風景獨好。

或許有人質疑，這凍齡風潮，是否太膚淺無聊沒意義。知薇看來，凍齡經濟興起的底層邏輯，是人類對生老病死發起的又一次挑戰。這個挑戰不可笑悲壯，而是充滿樂趣希望、活色生香，更帶來知識技術的進步飛躍。在平凡的生活和日子裏，在一步步走向終極的道路上，能接納自己對年齡容貌的焦慮，並為此做出各種嘗試努力提升，關注自己多些，愛自己多些，與周圍分享更多的可能性和方法論，怎麽看都有積極正面的意義。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。