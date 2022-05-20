美股｜卡特彼勒、波音大跌　道指曾插600點　標指一度墮熊市

美國股市仍處弱勢，早段三大指數上揚，惟其後轉跌，其中道指曾挫600點，標指一度墮入熊市。



【01:25】道指挫逾600點

道指報30,650點，跌602點或1.93%。標指報3,812點，跌87點或2.25%；納指報11,044點，跌343點或3.02%。

波音股價挫7.8%，卡特彼勒回落5.69%，是道指跌幅較大的成份股。

【00:40】標指曾墮入熊市區

道指報30,829點，跌423點或1.36%；標指報3,836點，跌63點或1.64%，從高位回落逾20%，墮入熊市區；納指報11,132點，跌2.25%。

【00:20】標指距熊市一步之遙

道指報30,890點，跌363點或1.16%；標指報3,846點，跌54點或1.39%，從高位回落近20%；納指報11,166點，跌1.95%。

【23:20】道指失守31000點，報30,982點，跌270點，標普指數報3,868點，跌31點，納指報11,281點，跌106點。

飛機製造商波音挫4.8%，工程機械設備生產商Caterpillar跌3.9%，家得寶2.2%。

科技股方面，蘋果跌0.5%，電動車生產商Tesla瀉6.7%。