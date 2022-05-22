與青年委員會面交流　許正宇︰助局方制定政策時帶來新角度

財經事務及庫務局於FB帖文，指要建構更美好的香港，年青人的參與是重要一環。該局一直聆聽年青人的聲音，也鼓勵他們積極參與社會事務，而「青年委員自薦計劃」正好提供一個機會，讓有志服務社會的年青人，自薦成為指定政府諮詢委員會的委員，就不同的政策範疇發表意見。

該局局長許正宇及副局長陳浩濂近日便與計劃的自薦委員交流會面，聆聽他們過去於委員會中推動政策發展的心路歷程。

有委員跟大家分享政府諮詢委員會的工作令他大開眼界，亦得到了許多參與不同範疇社會事務的機會；也有委員表示在參與政策討論後，了解到應如何平衡政策背後不同持份者的意見，讓政策得以完善推行 。

許正宇稱，很高興見到「青年委員自薦計劃」能把年青人的新思維帶入政府，為該局制定政策時帶來新角度的考量。他亦期望未來年青人能透過自薦計劃多表達意見，讓年青人的聲音點亮香港的未來發展。

該局局長許正宇及副局長陳浩濂近日便與「青年委員自薦計劃」的自薦委員交流會面。

該局局長許正宇及副局長陳浩濂近日便與計劃的自薦委員交流會面，

為增加青年議政機會，本屆政府致力委任更多青年加入政府諮詢委員會。政府先在2017年10月底推出「青年委員自薦試行計劃」，讓18至35歲有志服務社會的青年自薦加入政府諮詢及法定組織，其後在2018年將計劃常規化，並擴展至更多委員會。

「自薦計劃」每次招募的反應都十分熱烈，至今先後推出了五期，共收到超過8,200份申請。