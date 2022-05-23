恒指4隻準新貴悉數高收　東方海外飆逾6%　港股全日跌247點

上周五（20日）美國股市走勢相當反覆，其中道指反覆高收，惟標普指數一度陷入熊市區，納指更低收。不過今早亞太區股市普遍上揚，其中剛於上周六（21日）完成大選，由工黨執政的澳洲，當地股市早段造好，日股則上升逾200點。



【16:27】港股跌247點

港股今日低開低收，期間更一度跌逾400點。科技股處於弱勢，拖累大市整體表現。

恒指收市報20470點，跌247點，國指跌98點，報7022點，科指報4177點，報106點，成交額為1,051億元。

科技股表現疲弱，阿里健康（0241）跌9.7%，報4元，阿里巴巴（9988）跌3.4%，美團（3690）跌3.1%，騰訊（0700）跌1.5%，小米（1810）跌2%。

體育用品股亦仍為投資沽貨對象，李寧（2331）跌9.1%，安踏（2020）跌3.4%，報81.15元，特步（1368）跌4.3%。

金融股同告低收，友邦（1299）跌2.5%，滙豐（0005）平收，報45.45元。

工業股申洲（2313）險守100元，收市報100.6元，跌4.6%，創科（0669）收市報99.85元，升1.8%。

恒指公司上周五（20日）公布季檢結果，將4間公司納入為恒指成份股。4隻新貴分別為東方海外（0316）﹑東方海外收市報258.8元，升6.3%，中升（0881）升不足0.1%，報51.95元，中芯（0981）升3.3%，宏橋（1387）升5.5%。被剔出恒指的瑞聲（2018）挫6.9%。

【15:08】滬深股市走勢偏軟

內地股市偏軟，上證指數收市報3146點，升不足1點，深成收市報11447點，跌6點，滬深300收市報4053點，跌23點，創業板收市報2410點，跌7點。

亞太區股市方面，日本股市收市報27001點，升262點，台灣股市收市報16156點，升11點，韓股收市報2647點，升8點。

歐洲股市方面，德國股市升181點，14166點，法國CAC指數最新報6331點，升46點，英國富時指數報7445點，升55點。

恒指跌勢再次加劇，最新報20403點，跌313點，國指跌123點，報6993點，科指報4162點，跌121點。

【13:53】恒指跌幅進一步收窄

港股跌幅進一步收窄，恒指最新報20506點，跌210點，國指報7041點，跌79點，科指報4199點，跌85點。

李寧（2331）及阿里健康（0241）分別瀉8.6%及8.4%，瑞聲（2018）跌7.8%。

【13:32】恒指跌幅收窄

港股跌幅在午後略收窄，恒指最新報20372點，跌345點，國指跌129點，報6991點，科指最新報4169點，跌115點。

【12:39】港股半日跌389點

港股表現疲弱，在科技股﹑手機設備股等股份處於弱勢，曾跌逾400點，半日跌389點。

恒指半日跌389點，報20327點，國指報6965點，跌155點，科指報4150點，跌134點，成交額為592億元。

阿里健康（0241）挫8.6%，報4.05元，阿里（9988）跌4.6%，美團（3690）跌3.9%，騰訊（0700）跌2.6%，小米（1810）跌2.9%。

李寧（2331）跌7.8%，報54.95元，安踏（2020）跌5.1%。

手機設備股方面，舜宇（2382）4.6%，瑞聲（2018）挫6.3%。

金融股方面，友邦（1299）挫3.2%，滙豐（0005）跌0.5%。

【10:51】港股跌幅擴大至400點

港股跌幅進一步擴大至逾約400點，新報20322點，跌394點，國企最新報6962點，跌159點，科指跌132點，報4151點。

【10:21】港股跌逾300點

恒指跌勢擴大至逾300點，最新報20412點，跌304點，國指最新報7001點，跌119點，科指跌103點，報4180點。

申洲（2313）失守百元關，最新報99.6元，跌5.5%，李寧（2331）跌4.9%。手機設備股瑞聲（2018）及舜宇（2381）分別跌4%及3.2%。

【09:58】恒指跌勢加劇

汽車股表現疲弱，其中今日公布季績的小鵬汽車（9868）跌5.9%，理想（2015）跌2.8%，蔚來（9866）跌1.3%，吉利（0175）跌0.3%。比亞迪（1211）則逆市升1%，長汽（2333）跌1.6%。

恒指最新報20537點，跌179點，國指報7056點，跌64點，科指報4220點，跌64點。

【09:45】阿里系下跌

阿里健康（0241）跌2.7%，阿里巴巴（9988）跌2.1%，網易（9999）跌1.9%，舜宇（2382）跌1.8%。

新奧能源（2688）升1.8%，最新報113.6元。

恒指最新報20593點，跌123點，國指最新報7087點，跌33點，科指最新報4240點，跌44點。

【09:22】港股低開108點

恒指最新報20608點，低開108點，國指低開38點，報7082點，科指報4243點，低開41點。

騰訊（0700）低開0.7%，阿里（9988）低開2.1%，美團（3690）低開0.3%。