汽車股普遍入後波　小鵬季績跌近6%　恒指跌近180點｜持續更新

上周五（20日）美國股市走勢相當反覆，其中道指反覆高收，惟標普指數一度陷入熊市區，納指更低收。不過今早亞太區股市普遍上揚，其中剛於上周六（21日）完成大選，由工黨執政的澳洲，當地股市早段造好，日股則上升逾200點。



【09:58】恒指跌勢加劇

汽車股表現疲弱，其中今日公布季績的小鵬汽車（9868）跌5.9%，理想（2015）跌2.8%，蔚來（9866）跌1.3%，吉利（0175）跌0.3%。比亞迪（1211）則逆市升1%，長汽（2333）跌1.6%。

恒指最新報20537點，跌179點，國指報7056點，跌64點，科指報4220點，跌64點。

【09:45】阿里系下跌

阿里健康（0241）跌2.7%，阿里巴巴（9988）跌2.1%，網易（9999）跌1.9%，舜宇（2382）跌1.8%。

新奧能源（2688）升1.8%，最新報113.6元。

恒指最新報20593點，跌123點，國指最新報7087點，跌33點，科指最新報4240點，跌44點。

【09:22】港股低開108點

恒指最新報20608點，低開108點，國指低開38點，報7082點，科指報4243點，低開41點。

騰訊（0700）低開0.7%，阿里（9988）低開2.1%，美團（3690）低開0.3%。