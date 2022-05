滙豐資產管理公司的負責任投資主管Stuart Kirk,上周出席活動時表示,央行決策者和其他環球政府過分強調氣候變化的金融風險。言論引來環保人士批評。據外電報道指,集團正進行內部調查,並將他停職。

該行行政總裁祈耀年在社交專頁澄清,指完全不同意Stuart Kirk相關言論,認為與滙豐策略不符,不反映滙豐或滙豐資產管理高層觀點。他希望同事、客戶和其他人都能從該行的工作和他的公開言論,知道該行絕對致力於實現淨零排放的未來,該行團隊不會因為上周涉事的評論而分心。

Stuart Kirk上周在倫敦發表題為「為什麼投資者不必擔心氣候風險」(why investors need not worry about climate risk)的演講,被指在演講中對主要的洪水災害風險輕描淡寫,並抱怨指需花時間去研究在20年或30年後會發生什麼事。