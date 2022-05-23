金融科技項目執行統籌小組召開第二次會議　財庫局許正宇主持

為更好地平衡科技與金融的發展及監管的需要，政府去年成立了金融科技項目執行統籌小組。這個由財經事務及庫務局局長許正宇親自主持的跨機構小組會整全地檢視及督導金融科技發展的各個關鍵環節，包括與內地及海外市場的聯通合作、金融基建、監管制度、人才培養等範疇。

許正宇今天主持了第二次的金融科技項目執行統籌小組會議，聽取了來自金融服務業、金融科技界、學術界及研究機構的代表就香港金融科技發展提出的意見。當中政府和金融監管機構代表報告了進一步推動金融科技發展的措施及進展，包括今年即將推出的新一輪「拍住上」資助計劃。

而在培育金融科技人才方面，今年2月推出的第二輪「金融從業員金融科技培訓計劃」反應熱烈，超過7,100名從業員已登記參加。另外，他們亦談到今年將推動為金融科技從業員制訂資歷架構認可的專業資歷，並推出資助計劃鼓勵從業員投考，從而推動金融科技人才專業化。

許正宇表示，政府重視與金融科技業界、學術界及研究機構保持恆常溝通，確保政府的金融科技政策及監管制度更具前瞻性，同時在執行時更能配合市場發展的需要。「召開金融科技項目執行統籌小組會議是我們加強與業界聯繫的重要一環。我們非常感謝業界代表提出的寶貴意見。」