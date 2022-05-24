恒指曾跌勢加劇至逾300點　國指失守7000點｜持續更新

美國股市周一（23日）大反彈，道指勁升逾600點。不過亞太區股市今早未見跟隨，日本股市再次失守27000點。



【11:48】港股曾跌逾300點

港股跌勢曾擴大至逾300點，恒指最新報20191點，跌278點，國指跌90點，報6932點，科指跌81點，報4095點。

【10:42】港股跌勢加劇至逾200點

港股跌勢加劇，最新報20246點，跌223點，國指跌6959點，跌63點，科指跌58點，報4118點。

KKplus母企凱知樂（2122）升幅收窄至49%，報0.228元。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）跌2.5%，阿里（9988）跌0.4%，小米（1810）跌1%。

汽車股上揚，吉利（0175）升5.9%，比亞迪（1211）跌3.9%。。

【09:21】港股低開49點

恒指最新報20420點，49點，國指最新報7015點，跌7點，科指最新報4140點，跌36點。

騰訊（0700）低開1.2%，美團（3690）輕微低開0.1%，阿里（9988）低開0.4%。

友邦（1299）跌0.7%。

阿里健康（0241）則高開0.3%。