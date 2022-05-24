恒指跌勢加劇至500點　失守2萬點　科指險守4000點｜持續更新

美國股市周一（23日）大反彈，道指勁升逾600點。不過亞太區股市今早未見跟隨，日本股市再次失守27000點。



【14:52】大市失守2萬點

大市跌勢加劇，恒指失守2萬點，最新報19997點，跌472點，國指最新報6842點，跌179點，科指跌174點，報4002點。

【13:23】港股午後跌幅擴大

港股午後跌幅擴大至逾300點，恒指最新報20159點，跌310點，國指最新報6920點，跌102點，科指跌94點，報4082點。

【12:31】港股半日跌282點

恒指再度下跌，中午收市報20187點，跌282點，國指中午收市報6928點，跌93點，科指報4094點，跌83點，成交額為593億元。

汽車股今早走勢個別，吉利（0175）升5.3%，東風（0489）升1.6%，小鵬（9868）瀉7.4%，比亞迪（1211）跌5.6%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.6%，美團（3690）瀉3.6%，阿里（9988）跌0.9%，小米（1810）跌1.6%。

濠賭股方面，金沙（1928）跌5.7%，報14.28元，銀娛（0027）跌3.7%，永利（1128）跌1.2%。

凱知樂（2122）升半日34%，報0.205元。

【11:48】港股曾跌逾300點

港股跌勢曾擴大至逾300點，恒指最新報20191點，跌278點，國指跌90點，報6932點，科指跌81點，報4095點。

【10:42】港股跌勢加劇至逾200點

港股跌勢加劇，最新報20246點，跌223點，國指跌6959點，跌63點，科指跌58點，報4118點。

KKplus母企凱知樂（2122）升幅收窄至49%，報0.228元。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）跌2.5%，阿里（9988）跌0.4%，小米（1810）跌1%。

汽車股上揚，吉利（0175）升5.9%，比亞迪（1211）跌3.9%。。

【09:21】港股低開49點

恒指最新報20420點，49點，國指最新報7015點，跌7點，科指最新報4140點，跌36點。

騰訊（0700）低開1.2%，美團（3690）輕微低開0.1%，阿里（9988）低開0.4%。

友邦（1299）跌0.7%。

阿里健康（0241）則高開0.3%。