恒指倒跌　科指險守4000點｜持續更新

美國科技股走勢仍持續疲弱，納指挫逾2%，同時多隻社交媒體股下跌，其中Snap瀉逾近44%。今早亞太區股市則未見太大變化，韓﹑台股市早段均上揚。

【11:04】港股掉頭向下

港股掉頭向下，恒指最新報20093點，跌18點，國指報6860點，跌22點，科指跌26點，報4005點。

【10:19】凱知樂延續上日升勢

KKplus母企凱知樂（2122）延續上日升勢，曾高見0.217元，最新報0.198元，升1成，成交額401.5萬元。

【10:03】港股升幅擴大至逾百點

港股升幅擴大，恒指升126點，報20238點，國指升38點，報6921點，科指報4057點，升24點。

滙豐（0005）及信義光能（0968）分別揚3.2%及3.5%。

李寧（2331）跌2.6%。

【09:21】港股高開3點

恒指高開3點，報20115點，國指最新報6863點，跌19點，科指跌16點，報4015點。

騰訊（0700）跌0.9%，微博（9898）無升跌，阿里（9988）低開1.9%。

銀行股方面，滙豐（0005）高開3.1%，渣打（2888）高開1.9%，重上60元關口。

友邦（1299）跌0.4%。