港股午後升幅收窄　國指及科指均微升｜持續更新

美國科技股走勢仍持續疲弱，納指挫逾2%，同時多隻社交媒體股下跌，其中Snap瀉逾近44%。今早亞太區股市則未見太大變化，韓﹑台股市早段均上揚。

【13:29】港股午反升幅收窄

港股午後升幅收窄，恒指最新報20163點，升51點，國指升6點，報6889點，科指報4034點，升2點。

【12:20】港股半日揚逾百點

恒指今早走勢波動，半日揚逾百點。

恒指中午收市報20240點，升128點，國指升37點，報6920點，科指報4059點，升27點。

銀行股今早表現理想，滙豐（0005）升3.4%，渣打（2888）升1.3%，中銀（2388）升2.2%，報30元。

油股亦上揚，中海油（0883）升2.7%，中石化（0386）升2%。

科技股方面，網易（9999）升2.3%，快手（1024）揚4.2%，騰訊（0700）升0.5%。

中資電訊股方面，昨日已除淨的中移動（0941）升1.6%，報51.3元。

【11:04】港股掉頭向下

港股掉頭向下，恒指最新報20093點，跌18點，國指報6860點，跌22點，科指跌26點，報4005點。

【10:19】凱知樂延續上日升勢

KKplus母企凱知樂（2122）延續上日升勢，曾高見0.217元，最新報0.198元，升1成，成交額401.5萬元。

【10:03】港股升幅擴大至逾百點

港股升幅擴大，恒指升126點，報20238點，國指升38點，報6921點，科指報4057點，升24點。

滙豐（0005）及信義光能（0968）分別揚3.2%及3.5%。

李寧（2331）跌2.6%。

【09:21】港股高開3點

恒指高開3點，報20115點，國指最新報6863點，跌19點，科指跌16點，報4015點。

騰訊（0700）跌0.9%，微博（9898）無升跌，阿里（9988）低開1.9%。

銀行股方面，滙豐（0005）高開3.1%，渣打（2888）高開1.9%，重上60元關口。

友邦（1299）跌0.4%。