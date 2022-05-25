滙豐揚3%　惟科技股走勢個別　恒指全日反覆升59點

美國科技股走勢仍持續疲弱，納指挫逾2%，同時多隻社交媒體股下跌，其中Snap瀉逾近44%。今早亞太區股市則未見太大變化，韓﹑台股市早段均上揚。

【16:39】港股反覆高收

港股今日反覆高收，其中銀行股表現較理想，重磅股滙豐（0005）升逾3%。

恒指收市報20171點，升59點，國企收市報6898點，升15點，科指升11點，報4043點，成交額為1,034億元。

滙豐收市報50.95元，升3.1%，渣打（2888）升1.1%，中銀（2388）升1.4%，東亞（0023）升0.5%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.2%，報334元，美團（3690）升不足0.1%，小米（1810）升0.5%，阿里（9988）跌1.5%。

汽車股方面，吉利（0175）升4.5%，報14.76元，比亞迪（1211）升2.5%，長城（2333）升10.8%，報13.76元。

李寧（2331）再度下跌，收市報50.65元，跌3.1%。

【15:22】A股高收

內地A股高收，上證收市報36點，報3107點，深成收市報11143點，升77點，滬深300收市報3983點，升24點，創業板收市報2325點，升7點。

亞太區股市方面，日股跌70點，收市報26677點，韓股升11點，報2617點，台股升140點，報16104點。

港股升幅進一步擴大，恒指升208點，報20320點，國指升69點，報6952點，科指升41點，報4073點。

【15:05】港股升逾百點

港股升幅再次擴大至逾百點，恒指最新報20219點，升107點，國指最新報6915點，升31點，科指最新報4053點，升21點。

永利（1128）跌1.9%。

汽車股表現突出，長汽（2333）升9.5%，吉利（0175）升4.7%，比亞迪（1211）升3.1%，理想汽車（2015）升0.8%。

【13:29】港股午反升幅收窄

港股午後升幅收窄，恒指最新報20163點，升51點，國指升6點，報6889點，科指報4034點，升2點。

【12:20】港股半日揚逾百點

恒指今早走勢波動，半日揚逾百點。

恒指中午收市報20240點，升128點，國指升37點，報6920點，科指報4059點，升27點。

銀行股今早表現理想，滙豐（0005）升3.4%，渣打（2888）升1.3%，中銀（2388）升2.2%，報30元。

油股亦上揚，中海油（0883）升2.7%，中石化（0386）升2%。

科技股方面，網易（9999）升2.3%，快手（1024）揚4.2%，騰訊（0700）升0.5%。

中資電訊股方面，昨日已除淨的中移動（0941）升1.6%，報51.3元。

【11:04】港股掉頭向下

港股掉頭向下，恒指最新報20093點，跌18點，國指報6860點，跌22點，科指跌26點，報4005點。

【10:19】凱知樂延續上日升勢

KKplus母企凱知樂（2122）延續上日升勢，曾高見0.217元，最新報0.198元，升1成，成交額401.5萬元。

【10:03】港股升幅擴大至逾百點

港股升幅擴大，恒指升126點，報20238點，國指升38點，報6921點，科指報4057點，升24點。

滙豐（0005）及信義光能（0968）分別揚3.2%及3.5%。

李寧（2331）跌2.6%。

【09:21】港股高開3點

恒指高開3點，報20115點，國指最新報6863點，跌19點，科指跌16點，報4015點。

騰訊（0700）跌0.9%，微博（9898）無升跌，阿里（9988）低開1.9%。

銀行股方面，滙豐（0005）高開3.1%，渣打（2888）高開1.9%，重上60元關口。

友邦（1299）跌0.4%。