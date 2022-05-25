許正宇：港交所4月新接獲22份上市申請　步伐未有放慢

財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員提問時表示，作為國際金融中心，本港新股集資受到外圍因素影響，但申請上市的步伐未有放慢。港交所（0388）今年4月新接獲的上市申請共有22份，而截至4月底處理中的上市申請共計168份。

許正宇表示，在地緣政治局勢緊張、新冠疫情反覆、通貨膨脹和主要央行調升利率等宏觀因素下，近數個月全球主要金融市場相對動盪，首次公開招股集資亦受到影響，發行人普遍較為審慎。根據市場資料顯示，全球的首次公開招股集資總額於第一季按年減少超過一半。

他提到，港交所於今年1月推出特殊目的收購公司（SPAC）上市制度，為富有潛力的新興企業引入一個全新的上市渠道。與此同時，港交所亦實施優化措施，容許沒有不同投票權架構的非創新產業大中華公司在港第二上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性。

許正宇補充，港交所會致力加強其市場的深度、活力和多樣性，透過提升新股集資市場的吸引力及交易、結算和交收的效率，鞏固香港作為首選融資、風險管理及交易中心的地位。港交所亦會致力提升首次公開招股價格發現程序的效率，並且優化衍生產品的交易時間和互聯互通的交易日曆，完善市場結構。