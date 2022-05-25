TVB主席許濤﹕加大對「士多」及電商業務投入　擬拓內地電商市場

電視廣播（0511，TVB）主席許濤今午在股東會上回應股東提問時指，今早在董事會內就業發展作詳細討論，決定加大對「士多」及電商業務投入，尋求快速增長之外，亦會推動「鄰住買」平台化。由經營自營產品外，加快同知名牌合作，料在未來一﹑兩個月推出。

他又指出基於公司在內地業務有不少支持者登陸社交媒體註冊號﹑旗下藝人亦在內地與支持者接觸，公司計劃在內地的推出電商業務，令電商及「士多」業務增速能加大，對公司增速及利潤帶來較大貢獻。

TVB在去年8月落實收購「士多」電商業務。許濤指出對收購感到滿意，在短時間內訂單商品交易總值（GMV）較收購前增加3倍，並結合到公司整體資料及協同效應，又指出與當初提出收購「士多」的商業邏輯匹配。

許濤又指出，在電商以外TVB在內地亦尋求多元化業務及發展。當日除了將在港拍的劇集同步在內地平台播放外，亦繼續與優酷﹑愛奇藝甚至咪咕等合作。合拍劇方面，亦會推出需求很大的「爆款」劇集交付內地，當中包括《白色強人2》及《法證先鋒5》等。

他指出公司在內地發展的串流服務《埋堆堆》月活躍用戶現時已逾700萬名，較年報所載的560萬名增加。同時在內地社交媒體平台的多渠道網絡策略運作方面，亦已擁有逾8,000萬名支持者。他指出將對推動B2C業務進一步擴大用戶基礎。旗下的藝員亦在內地參加拍劇﹑比賽甚至綜藝節目。