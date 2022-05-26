美股收市｜聯儲局加息料比市場預期多　道指升191點　納指漲1.51%

美國聯儲局月初會議記錄顯示，局方計劃加息的幅度比市場預期高，美股三大指數周三上揚。道指表現反覆，跌約150點後曾倒升逾300點。科技股表現較好，納指曾漲2%。



聯儲局會議記錄顯示，官員支持未來多次會議都加息0.5厘，政策立場將視乎經濟展望由「中性」轉移到「限制」。市場目前預期，美國的中性利率到今年底為2.5至2.75厘，但根據會議記錄的內容，實際利率或會更高。

另外，官員有信心可平抑通脹，但擔心金融市場有風險。

道指報32,120點，升191點或0.6%；標指報3,978點，升37點或0.95%；納指報11,434點，升170點或1.51%。

消費品和能源是標指升幅較大的板塊，分別漲2.8%和2%。Nordstrom和迪克體育用品業績理想，分別升14.02%和9.69%。多隻科技股顯著反彈，DocuSign升8.32%，Zoom升8.48%。

其他主要科技股方面，蘋果升0.11%，微軟升1.12%，Tesla升4.88%，亞馬遜升2.57%，Alphabet跌0.16%，Meta升1.41%。NVIDIA競價時段升5.08%，市後公布的業績雖勝預期，但看淡公司今季表現，股價曾暴挫約一成。