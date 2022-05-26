港股維持跌逾百點　科指力守4000點　雲音樂突爆升56%｜持續更新

美國聯儲局公布本月初議息會議紀要，顯示與會委員傾向在下月及7月的議息會議，各加息半厘。隨著當局調整息口步伐未見有加快迹象，美股三大指數均上揚，其中對息口敏感的科技股表現更佳，納指揚逾1.5%。亞太區股市今早普遍上揚，其中日本股市升逾百點。



【15:30】雲音樂暴升逾一半

網易（9999）雲音樂﹙9899﹚盤中突然暴升逾一半，現報91.95元，大升56.64%。

【15:16】港股午後維持逾百點跌幅

港股今日走勢反覆，恒指最新報20025點，跌146點，國指報6849點，跌49點，科指報4015點，跌27點。

【13:50】港股跌勢午後加劇

港股跌勢午後擴大，恒指最新報20047點，跌123點，國指最新報6851點，跌47點，科指報4023點，跌20點。

【12:21】港股曾失守2萬點

港股今早走勢繼續波動，曾失守2萬點，卻成功收復。

恒指中午收市報20145點，跌25點，國指跌11點，報6887點，科指報4054點，升11點。

碧桂園系表現疲弱，碧桂園（2007）跌1.6%，碧桂園服務（6098）挫5.1%。

醫藥股亦處於弱勢，石藥（1093）跌5%，藥明生物（2269）跌3.6%，中生製藥（1177）跌1.9%。

將於今日收市後公布季績的阿里（9988），半日跌1.5%。不過旗下的阿里健康（0241）卻逆市上揚2.4%。

【10:09】港股失守2萬點

港股跌勢擴大，並失守2萬點關，恒指最新報19908點，跌262點，國指報6786點，跌112點，科指跌75點，報3968點。

碧桂園服務（6098）瀉6.2%，石藥（1093）跌5.6%，藥明生物（2269）跌4.7%。

【09:42】港股轉跌

港股轉跌，恒指最新報20099點，跌71點，國指報6851點，跌47點，科指報4015點，跌27點。

中移動（0941）及信義光能（0968）分別跌0.7%及0.6%。

滙豐（0005）升0.7%。

【09:21】港股高開百點

恒指承接亞太區股市升勢，高開100點，報20277點，國指高開27點，報6926點，科指報4063點，升19點。

阿里（9988）績前低開0.4%，騰訊（0700）升0.3%，美團（3690）升1.3%。

滙豐（0005）延續上日升勢，高開1.5%，港交所（0388）高開0.5%。