人行再出招：用好降準等財政政策工具　加大金融支持力度

據人民銀行官網消息，針對當前疫情衝擊影響部分行業企業困難增多，以及金融機構內生動力不足、外部激勵約束作用發揮不充分等問題，近日，發布《關於推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制的通知》，從制約金融機構放貸的因素入手，按照市場化原則，進一步深化小微企業金融服務供給側結構性改革，加快建立長效機制，著力提升金融機構服務小微企業的意願、能力和可持續性，助力穩市場主體、穩就業創業、穩經濟增長。

該通知要求，做好資金保障和渠道建設，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好降準、再貸款再貼現、普惠小微貸款支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。加大小微企業金融債券、資本補充債發行力度，積極開展信貸資產證券化，拓寬多元化信貸資金來源渠道。繼續完善普惠金融專營機制，探索形成批量化、規模化、標準化、智能化的小微金融服務模式等。

通知還明確，要推動科技賦能和產品創新，提升會貸的水平；加快推進涉企信用信息共享應用，豐富特色化金融產品，推廣主動授信、隨借隨還貸款模式，滿足小微企業靈活用款需求；以及發揮普惠性支持措施和針對性支持措施合力，加大對重點領域和困難行業的金融支持力度等。