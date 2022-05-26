阿里巴巴第四財季經調整純利挫24%　收入則升9%

阿里巴巴﹙9988﹚公布第四財季業務表現，股東應佔虧損162.41億元﹙人民幣，下同﹚，主要反映所持有的上市公司股權投資的市場價格下跌。

如果撇除此等項目，期內非公認會計準則（non-GAAP）股東應佔溢利則為 197.99億元，按年倒退24%，連續第三季下挫。

季內，收入2,040.52億元，按年升9%，主要由中國商業分部收入同比增長 8%至人民幣 1,403.30 億元，本地生活服務分部收入同比增長29%至人民幣 104.45 億元，以及雲業務分部收入同比增長 12%至人民幣189.71 億元所驅動。

全年non-GAAP挫21%

截至今年3月31日止財政年度計，阿里巴巴全年收入升19%至8,530.6億元，股東應佔利潤619.59億元，按年減少59%。

期內，non-GAAP股東應佔溢利為1,363.88億元，按年挫21%。

堅定聚焦高質量收入增長

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，本季度，集團順利完成在中國服務10億年度活躍消費者的既定目標，並實現全年全球商品交易額達83,170億元。儘管宏觀環境挑戰對供應 鏈及消費意欲帶來一定影響，集團始終聚焦通過能力建設來為客戶創造價值。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏補充，集團在戰略性領域的持續投入，正展現出積極的增長 勢頭，運營效率也得到提升。展望2023財年，集團將堅定聚焦可持續、高質量的收入增長，專注優化運營成本結構，在不確定性中提升整體回報。