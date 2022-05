滙豐推費用豁免及回贈　助中小企接通PayMe逾270萬用戶

滙豐指,推出一系列費用豁免及回贈,幫助港初創企業及中小企接通PayMe逾270萬個人用戶,以把握新一輪消費券計劃帶動的零售商機。

當中包括交易費0%優惠,現時支付標準交易費用的合資格商戶,由新一輪消費券計劃(第二階段)開始起計6個月,如使用PayMe for Business應用程式或實體PayCode收款,可享0%交易費。由今年6月1日至11月30日,透過PayMe for Business應用程式或滙豐商務網上理財註冊的PayMe for Business新商戶,透過與PayMe作API整合的網站或應用程式收取款項,亦可同時享有0%交易費。

另外,滙豐商業綜合戶口開戶費用全數回贈。商戶如有意註冊PayMe for Business,可全程遙距開立滙豐商業綜合戶口,最快3個工作天完成。同時,新註冊商戶可獲最多300元獎賞。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指,小型零售商戶深受疫情打擊,簡化開立商業戶口的流程,並回贈開戶費用,務求更多小型零售商戶可透過PayMe for Business接觸其逾270萬廣大用戶群,並受惠於消費券計劃提振的零售市道。