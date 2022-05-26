張勇談疫情對阿里巴巴影響　4月整體收入錄低個位數倒退

阿里巴巴﹙9988﹚公佈截至2022年3月31日止季度及財政年度業績，集團主席兼首席執行官張勇在業績電話會議上發言，談及近期疫情對集團業務的影響。

他稱，從三月開始，內地omicron疫情出現蔓延，先後衝擊了珠三角（深圳）、長三角（上海）、北京等主要消費和生產中心。僅在4月中下旬，全國有超過80個城市報告了確診，而這些城市大都是經濟中心城市，這對內地經濟造成了巨大的衝擊和不確定性。其中，社會零售商品總額在3月和4月連續出現按年負增長，網上零售也在四月份出現有史以來第一次的負增長。

阿里4月整體收入低個位數倒退

疫情衝擊下，對於阿里的各項業務也都產生不同程度的影響。整體而言，4月份阿里的當月整體收入出現低個位數的負增長。在中國零售市場，淘系實物成交在四月的同比降幅略高於10%，4月消費者所在地有疫情的城市GMV成交佔比超過淘系大盤一半，尤其是上海、深圳及其周邊城市同時也是重要的商家聚集地，因疫情而引起的供應鏈和物流的中斷造成了廣泛性的影響。

張勇又稱，在疫情中，看到消費者的訪問和活躍度仍然穩定，但是消費意願在不同品類出現顯著變化：其中時尚服飾、消費電子等需求有所下降；食品、快消等生活基礎必需品的消費意願顯著上升，囤貨傾向明顯；健康、健身服飾、戶外等新興品類快速增長。到目前為止，看到社會物流體系相比於四月已經有很大程度的恢復。集團認為，在疫情下商業可持續穩定的經營，是所有商家所共同的核心關切，如果能夠在不確定的疫情態勢下，確定性地保障供應鏈和物流的穩定和暢通，商業才可能穩定經營，消費情緒和意願才能更好地恢復。

繼續在消費領域努力開拓海外市場

在海外，阿里巴巴也面臨了高度不確定的宏觀環境帶來的挑戰。幾個海外業務中，Lazada受到東南亞市場疫情緩和後線下消費放開的影響，本季度的訂單增長率放緩至32%，其中馬來西亞、越南和泰國的增速高於大盤；在土耳其，Trendyol的本季度訂單年同比增長48%，繼續保持市場領先地位；AliExpress本季度的訂單年同比出現了下降，主要受歐盟的VAT政策變化、海外疫情后供應鏈和本地消費逐步恢復、以及地域衝突對國際航運的影響。

不過，張勇表示，儘管有地緣政治等不確定性影響，集團仍將繼續在消費領域努力開拓海外市場，基於跨境和本地電商模式相結合，並以全球物流網絡等海外數字商業基礎設施的建設為先導。

他又稱，在不確定的地緣政治和經濟前景下，很多公司都在控成本減虧損的同時，開始轉向提高質量增長。多年來，集團一直致力於高質量增長，在疫情挑戰下，尤其看到多年堅持高質量增長的經營理念所打下的堅實基礎的重要性，包括服務好高質量的消費者群體、持續建設高質量的數字商業基礎設施，以及通過高質量的科技創新開發雲計算的廣闊潛力。