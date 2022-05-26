深圳兆馳或向大股東出售恒大應收款　涉款近29億元人民幣

內地經營家庭消費類電子產品的深圳市兆馳股份（深圳﹕002429）公布，在去年12月以29億元（人民幣‧下同）向北融信投資發展，收購昆明豐泰投資的44.6154%權益。兆馳以恒大（3333）及其成員企業間應收債權28.94億元及567.3萬元作支付對價。

兆馳在今年2月28日，收到來自控股股東兼董事長顧偉旗下南昌兆投出具承諾函，如收購昆明豐泰一事未能完成，為最大限度降低對兆馳影響，南昌兆投將以不低於評估值的價格受讓其與恒大的應大債權，交易價格最終以評估值為基礎與公司協商確定，支付方式為現金。

兆馳指出迄今上述收購逾期未能完成，未來能否完成存有較大不確定性，同時經評估該交易未來或為公司帶來風險。

兆馳股份所持有的恒大相關應收債權出現償付風險，並已就此計提減值，若恒大及其成員企業資金周轉困難及現金流緊張問題仍未獲解決，兆馳股份持有恒大集團及其成員企業債權將進一步面臨減值風險。為最大限度保障公司及股東的利益，化解公司所持恒大相關應收債權的或有風險，公司已於5月25日通過了《關於出售資產暨關聯交易的議案》，擬向顧偉轉讓上述的相關的全部權益和負擔。