文化傳信股價午後突然大瀉　最多挫85%｜持續更新

美國股市繼續反彈，道指周四（26日）勁升逾500點，連續5日上揚；近日表現較落後的納指，更飆升近2.7%。今早亞太區股市承接美股升勢，日股揚逾200點。



【14:22】文化傳信挫69%

文化傳信（0343）股價午後突然大瀉，曾低見0.1元，較上日挫85%，最新報0.205元，跌69%，成交額為7,541.4萬元。

【14:08】蔚來飆逾7%

三隻新能源汽車股今日紛紛發力上揚，理想（2015）升5.6%，小鵬（9868）升3.4%，蔚來（9866）升7.2%。

【13:41】港股午後升幅收窄

港股升幅午後收窄，恒指最新報20578點，升462點，國指升157點，報7034點，科指升125點，報4159點。

日本將容許香港居民無須打齊三針亦可前往當地，亦無須接受隔離，但要以旅行團方式進行觀光﹑遊覽。東瀛遊（6882）飆12.2%，縱橫遊（8069）升2.2%。

【12:23】恒指半日揚556點

恒指半日揚556點，報20672點，國指報197點，報7074點，科指報4184點，升150點，成交額為707億元。

科技股今早表現突出，阿里（9988）及百度（9888）同於上日公布季績，阿里半日升12.5%，百度升15.1%，騰訊（0700）升2.3%，美團（3690）升4.2%。

銀行股方面，滙豐（0005）升1.1%，報51.75元，中銀（2388）升2.1%，渣打（2888）升1.2%。

地產股亦上揚，新地（0016）升1%，長實（1113）升0.4%，恒地（0012）升1.7%。

濠賭股方面，銀娛（0027）升4.3%，金沙（1928）升3.6%，永利澳門（1128）升2.9%。

【11:21】恒指升逾500點

港股升幅收窄，恒指最新報20667點，升551點，國指報7059點，升192點，科指升140點，報4174點。

油股獲投資者追捧，中海油（0883）升4.5%，中石油（0857）升3.5%，中石化（0386）升1.5%。

【09:39】港股升幅擴大至逾600點

港股升幅擴大，恒指最新報20721點，升605點，國指升221點，報7098點，科指報4205點，升171點。

阿里（9988）升11.8%月，報90.7元，百度（9888）升15%，報133元。

濠賭股亦上揚，金沙（1928）升4.3%。

【09:21】恒指高開529點

恒指高開529點，報20646點，國指高開211點，報7088點，科指高開179點，報4213點。

阿里（9988）高開12.2%，報91元，騰訊（0700）高開3.4%，美團（3690）高開5%。

銀行股方面，滙豐（0005）高開0.6%。

友邦（1299）高開2%。