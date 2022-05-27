法外貿銀行﹕嚴格入境限制削香港航空業比較優勢　與對手差距擴闊

正當亞洲區內市場陸續改用更開放防疫政策，香港維持嚴格的「外防輸入」政策。法國外貿銀行最新報告指出，本港嚴格的邊境限制正削弱其在航空業的比較優勢，同時與亞洲區內競爭對手距離拉闊，其中新加坡航空在客運及貨運均呈現復蘇。

法外貿銀行指出，若香港仍然滯後，一旦由短期壓力變成永久性，香港在航空領域的競爭力便會消失。

該行指出在2020年，全球航空業處於封鎖模式，當時香港與其他地區並無明顯分別。可是全球在今年已重新開放，香港則原地踏步，促使香港成為亞洲區表現最差的地區之一，客運量在疫情前2%水平徘徊。

該行進一步指出，航空運力下降及針對機組人員採取更嚴緊的檢疫措施，對貨運影響更廣泛。空運在香港的對外貿易中扮演者重要角色，在所有的運輸管道中，空運貨物價值佔貿易總額的42%。在收緊機組人員檢疫規定前，香港及其他亞洲市場與中國內地貿易增速大致相當，可是至今年初香港﹑內地收緊防疫要下，3月內地及香港貿易額按年下跌16%，而其他區內主要市場如日本﹑韓國﹑新加坡及台灣按年增加12%，反映出邊境管控可能是決定因素。

該行以國泰航空（0293）及新加坡航空的數據作比較，國航4月客運運力只為疫情前2%，新加坡航空運力則回升至63%。貨運方面，去年星港兩地復蘇步伐類近，為疫情前60%左右。可是在今年4月香港貨運運力降至疫情前至29%，新加坡則回升至疫情72%。