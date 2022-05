穩定幣淪肥美水魚　USDT掛勾美元「無得輸」是假象？｜刁佬

1997年亞洲金融風暴,唔少老一輩印象深刻。最早爆煲的泰國率先宣布放棄固定匯率制,實行浮動匯率制,陸續到印尼、韓國、菲律賓逐個被炒爆,香港都成為炒家目標,在香港政府頑強抵抗下力保不失,但都動用唔少儲備及招式先擊退炒家。

如果國家政府背書的固定匯率制都可以被炒家炒爆,為何虛擬貨幣 Crypto 中的穩定幣不可被炒爆?根據Coinbase的資料,截至2022年5月24日為止,USDT的市值為5,746億港元,每日交投量為4,629億港元,這是什麼概念?USDT的市值相當於1.4間港交所 (388),每日交投量大約為香港股票市場的4.6倍,發行USDT的公司Tether,到底有無能力維繫USDT與美元的匯率?

於2017年3月時USDT發行量為1億,2018年2月時增至22億,到2019年發行量為40億,截至2022年5月24日已為732.75億。即是短短4年來,USDT增發超過33倍。當然這段時間加密貨幣需求量大升,增發是無可厚非,但無論是貨幣還是股票,增發超過33倍是一個驚人數字。

在USDT發行初期,Tether標榜USDT是100%美元儲備,但到2020年4月Tether 的條款已從100%現金改為100%資產背書,已從錨定美元變成唔知用嘜去穩定啲乜。

更加離譜的是,在2020年Tether母公司Bitfinex被指挪用Tether用作USDT儲備中的8.5億美元。雖然事件最終以和解落幕,但紐約總檢察長 Letitia James在聲明中表示︰"Tether’s claims that its virtual currency was fully backed by U.S. dollars at all times was a lie." (Tether 聲稱,其虛擬貨幣 USDT 在任何時候都完全由美元支持,一直都是個謊話。)(原文可參看:https://ag.ny.gov/press-release/2021/attorney-general-james-ends-virtual-currency-trading-platform-bitfinexs-illegal)

在調查中發現2017年Bitfinex以信託形式持有 Tether 部分準備金,將客戶的資金跟公司資金混合使用,這明顯不是合規的財務管理。

如果連USDT的背後設計及儲備都這麼不穩定,管理團隊信用亦似乎有問題,又怎可能期望與它掛勾的加密貨幣是穩定?可見其他與USDT相關衍生穩定幣只會火燒連環船。

當日炒鬼未炒爆USDT,因為唔知你係乜,唔得閒,太細粒,今天USDT的規模龐大,已成為可劏的肥美水魚。投資加密貨幣沒有地緣政治的牽掛,是投資組合的另類選擇。這個世界沒有美元會打仗,但沒有USDT世界是不會有什麼分別。

【財經專欄】刁場奇幻錄.刁佬

簡介:遊走在中環黑白之間,自覺是個穿著西裝的古惑仔,在波詭雲譎的金融市場中,鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。