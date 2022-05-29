中美救經濟　實質穩政治大盤　下半年市況氛圍有所紓緩 ｜伽羅華

中國4月份經濟出現斷崖式下跌，要勞動國務院總理李克強召開「全國穩住經濟大盤電話電視會議」，並揚言救經濟就是穩政治，而美國的經濟也好不了多少，首季度GDP收縮1.5%，美國總統拜登民望隨即跌穿四成。中美兩國都急於救經濟去穩住各自的政治基本盤，有人使用電腦程式推演，下半年雙方緊張關係有可能顯著緩和。

這個BDM博奕模型由紐約大學知名博弈論者Bruce Bueno de Mesquita（BDM）創建，並受到中情局使用及讚譽，一位紐約大學Stern Business School的研究生Jon Grady近月從BDM取得授權許可，將之用來推演中美兩國在經濟競爭中如何博弈。

博弈結果只是一份研究生的練習作業，但獲《華爾街日報》前高級編輯Bob Davis借題發揮來分析當前中美關係緩和的契機，文章見刊於美國政論雜誌Politico，而Politico的受眾主要集中華盛頓特區，其內容受到美國總統、國會、遊說組織和媒體的廣泛關注。

Bob Davis在文中提到，在低迷的中美關係似乎迎來一些好消息，這包括美國財長耶倫主張取消從中國進口商品徵收部份關稅，而北京反應亦正面。隨着中美緊張關係解凍，他預計雙方新一輪貿易談判也將開始。

《華爾街日報》前高級編輯Bob Davis認為，中美關係在經濟領域出現解凍的契機，原因是中美雙方都要救經濟。（美聯社）

中美救火隊隊長同登場 一哥暫時靠邊站

Davis提到中美關係在經濟領域出現解凍的契機，是因為中美雙方都要救經濟，兩邊都換上耶倫及總理李克強的經濟救火隊隊長，原本的領導人總書記習近平及總統拜登暫時靠邊站，儘管兩人都心不甘情不願。

再者，政客玩這類唱紅白臉的把戲已經司空見慣，未到終局亦不知誰會笑到最後，中美間縱有競爭，但停停打打才是現實裏真正常態。

既然中方釋出善意要搞好經濟，暫時不談太多意識型態之爭，美國國務卿布林肯於上周四（26日）發表對華政策的演說，雖然明示中國是美國的主要對手，但這是陳腔，真正戲肉是「美國不會阻止中國發展經濟，但希望中國遵守國際規則。」

布林肯對華政策的演說原先訂在5月5日，但因布氏新冠檢測結果呈陽性而推遲，上次美國國會眾議院議長佩洛西訪台臨時取消，中國外交部當時對佩洛西中招沒有任何慰問，今次布氏中招卻獲得中方祝福早日健康，顯然中方對布氏推遲演說的舉動感到欣慰，並且對新的對華政策演說抱有期望。

外界推斷，在獲得中方低層官員示意後，美方等待副主席王岐山於10日赴韓後再作深入了解，再加上總理李克強於25日喊出「把穩經濟放在更突出的位置」，坦言國內經濟問題嚴峻，中方要全力救經濟和穩政治大盤，原因是下半年將召開中共20大，所以穩經濟「就不僅僅是經濟問題，也是重大的政治問題。」

中共二十大會議將於下半年召開。（新華社）

穩經濟是重大政治問題 要放更突出位置

李氏說要更突出穩經濟的位置，自然是與「不可能成功」的清零政策作比較，國務院並且斷了檢測動用醫保資金的源頭，意味地方要清零，就自己找錢張羅，而且中央暫時未有打算發行國債充盈國庫，所以對陷入財困的地方政府，中央財政上愛莫能助。

至於另邊廂的美國總統拜登，眼看全球首富馬斯克扛上支持共和黨的大旗，更需要將焦點放回今年稍後的中期選舉，為免民主黨同時失去參眾兩院的控制，拜登亦需作出政治妥協，於是上周四布氏發表經過精心微調的對華政策演說，一齣中美緊張勢態出現解凍的重頭戲最終趕及5月上演。

無巧不成話，美股終於迎來市場望穿秋水的反彈，打破道指近百年連續周跌的紀錄。三大指數均創自2020年11月以來表現的最佳一周，按周計，道指升6.2%，終結自1923年以來最長連跌八周的跌勢，標指升6.5%，納指升6.8%，結束連跌七周的頹勢。

早已哀莫大於心死的投資者於是急於找出反彈的原因，才能評估本周反彈能走多遠，究竟是一種死貓彈，還是長期拋售的結束？

若說是經濟數據和企業財報推動美股反彈？可能是主要原因之一，4月份核心個人消費支出價格指數（PCE）上升4.9%，低於3月的5.2%，通脹放緩與能源價格穩定有一定關係，而美聯儲在制定政策時也十分關注這份PCE報告。此外，上周聯儲局公布5月議息聲明稱6月及7月大概率加息半厘，往後便要按經濟及通脹表現而定，沒提經濟衰退，雖然聲明沒太多正面訊息，但沒提美國經濟衰退的負面字眼，至少沒加深投資者的憂慮，剩下來的可能是布林肯發表一份措詞相對溫和的對華政策言論，在推動美股向上發揮不錯的作用。

瑞銀中國首席經濟師汪濤認為，中國第二季經濟的疲弱表現，將拖累全年經濟增長，她在一個月內第二次下調GDP目標至最新的3%。（新華社）

瑞銀汪濤一月內兩降中國GDP目標

近期多項金融市場指標都反映避險情緒趨於緩和，反映市場波動的恐慌指數VIX由5月初35高位逐步降至25.72，美匯指數由105偏軟至101.64，10年期美債收益率由近三厘降至2.743厘水平，這些都得益於市場預期通脹有所放緩，但中美雙方暫時擱置政治紛爭，轉移專注搞好本身經濟，相信也為環球股市營造較佳的氛圍。

受俄烏戰事、中國防疫封城等負面因素的影響，上半年環球經濟下行勢頭已非常明顯，中美雙方能否在下半年力挽狂瀾，還是有心無力，投資者應該採取觀望態度，每逢高位減一些磅才是上上之策。

根據美國無黨派的國會預算辦公室（CBO）上周三報告中估計，今年美國GDP將增長3.1%。國家領導人習近平也立下軍令狀，今年中國GDP增長務必超過美國，以顯示中國一黨制是優於西方自由民主制度。

不過，中國於4月份封禁全國經濟重鎮上海，導致大部分生產活動停擺，至5月份亦只能恢復部分，對此瑞銀證券中國首席經濟師汪濤發表報告認為，第二季經濟的疲弱表現，將拖累全年經濟增長，她在一個月內第二次下調GDP目標至最新的3%，剛好輸美國官方預測一個馬鼻，汪濤對中國經濟的觀點一向備受內地重視，看來總理李克強下半年的穩經濟將任重道遠了。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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