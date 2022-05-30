亞股普遍上揚　滬深股市高收　日股勁升近600點｜持續更新

美國股市上周五（27日）再度高收，道指更連升第6個交易日，勁升575點，重上33200點水平。反映科技股走勢的納指，更飆升逾3%。今早亞太區股市跟隨美股升勢，日股彈升逾400點，企穩27200點。



【15:05】恒指升433點

A股上揚，上證收市報3149點，升18點，深成指數升116點，報11310點，滬深300指數收市報4029點，升27點，創業板收市報2350點，升27點。

亞太區股市普遍高收，日股升587點，報27369點，台股收市報16610點，升344點，韓股升31點，報2669點。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報14569點，報106點，英國富時指數最新報7617點，升32點，法國CAC指數最新報6560點，升43點。

恒指最新報21130點，升433點。

【13:14】港股升勢午後擴大

港股升勢在午後擴大，恒指最新報21138點，升441點，國指升7263點，升180點，科指升150點，報4337點。

李寧（2331）獲大行唱好，股價彈升，最新報58.15元，升10.4%。

【12:27】港股半日升387點

港股今早隨美股上揚，曾升470點，收復21100點。

恒指中午收市報21084點，升387點，國指升157點，報7239點，科指升4317點，升130點，成交額734億元。

內需股今早表現突出，李寧（2331）升9.1%，升57.45元，海底撈（6862）升8.3%，報14.5元，潤啤（0291）升7.4%。

科技股，美團（3690）升7.3%，報175.9元，阿里（9988）升2.1%，騰訊（0700）升1.9%，小米（1810）升3.1%，京東（9618）升4.7%。

物管股方面，碧桂園（6098）升4.3%，報28.8元，融創服務（1516）報3.77元，升1.1%，佳源服務（1153）升6.6%。

手機設備股方面，舜宇光學（2382）升6.6%，瑞聲（2018）升2.2%，信利（0732）升2.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.3%，友邦（1299）企穩80元，升1.2%。

【10:37】港股升幅擴至近400點

港股升勢擴大至近400點，恒指升397點，報21094點，國指升152點，報7234點，科指升117點，報4304點。

【09:56】港股維持逾200點升幅

港股維持逾200點升幅，恒指最新報20911點，升213點，國指報7164點，升81點，科指報4260點，升73點。

內需及消費股造好，李寧（2331）升7.5%，海底撈（6862）升5.8%，潤吘（0291）升4.8%。

【09:21】港股高開逾200點

恒指高開236點，報20933點，國指升85點，報7167點，科指最新報4257點，升70點。

騰訊（0700）升1.2%，阿里（9988）升0.8%，美團（3690）升3%，小米（1810）升1.4%。

滙豐（0005）升1.3%。

友邦（1299）重上80元關，最新報80.9元，升2.1%。