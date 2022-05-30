港股升幅擴大至近400點　收復21000點關｜持續更新

美國股市上周五（27日）再度高收，道指更連升第6個交易日，勁升575點，重上33200點水平。反映科技股走勢的納指，更飆升逾3%。今早亞太區股市跟隨美股升勢，日股彈升逾400點，企穩27200點。



【10:37】港股升幅擴至近400點

港股升勢擴大至近400點，恒指升397點，報21094點，國指升152點，報7234點，科指升117點，報4304點。

【09:56】港股維持逾200點升幅

港股維持逾200點升幅，恒指最新報20911點，升213點，國指報7164點，升81點，科指報4260點，升73點。

內需及消費股造好，李寧（2331）升7.5%，海底撈（6862）升5.8%，潤吘（0291）升4.8%。

【09:21】港股高開逾200點

恒指高開236點，報20933點，國指升85點，報7167點，科指最新報4257點，升70點。

騰訊（0700）升1.2%，阿里（9988）升0.8%，美團（3690）升3%，小米（1810）升1.4%。

滙豐（0005）升1.3%。

友邦（1299）重上80元關，最新報80.9元，升2.1%。