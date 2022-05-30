瑞銀料A股估值年內見底　企業次季盈利發布後或現機會

瑞銀發表報告，指出內地政府自今年5月中以來，經濟政策支持力度持續加大，投資者的情緒已回升，認為A股估值或於今年內見底。待企業公布第2季業績發布及完成盈利向下修訂時，投資機會將會重臨。

該行指出於上周一（23日）國務院常務會議作出決定，在經濟下行壓力加大情況下，出台一籃子穩經濟措施，當中包括額外退稅1,400億元人民幣，部份行業可以延繳養老金及社保繳至今年底，並且將5年期貸款市場報價利率（LPR）降至4.45厘。

瑞銀指出該會議向政府發出「經濟發展為解決中國一切問題的基礎與關鍵」的訊號，希望可以刺激市場人士信心，確保地方更重要穩定經濟增長。

區域政策方面，深圳推出30條促進消費措施，包括予家電及電子消費產品15%補貼，並向新能源車買家提出每輛最高為1萬元人民幣補貼。該行相信區域及地方促消費政策將會相繼推出，補貼額將高於2020年。

滬深300指數估值低於5年平均歷史水平

瑞銀指出現時滬深300指數市盈率，較5年歷史平均水平低1個標準差。由於內地近期宏觀政策支持力度加大，同時宏觀流動性條件亦相對寬劺，認為市場估值將於年內見底。不過企業第二季盈利會按年倒退，在未來一段時間及第二季度業績降企業盈利預測。待市場人士大致完成對A股本輪盈利預測下調後，將出現機會。

此外瑞銀亦在報告內，指出以下10隻港股近期錄得最多北水淨流入，分別為比亞迪（1211）﹑長汽（2333）﹑中海油（0883）﹑兗礦能源（1171）﹑李寧（2331）﹑廣汽（2238）﹑美團（3690）﹑福耀玻璃（3606）及藥明生物（2269）。