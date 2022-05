由新世界發展策動的大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」發起「Show me your love 飯」義賣行動,呼籲公眾支持7間疫境派飯的餐廳,購買飯券轉贈基層。

新世界集團慈善基金會率先向該7間餐廳,每間購買1,000 份「Show me your love 飯」以示支持,估計逾萬人次受惠。此外,「愛互送」下月將推出大型捐贈計劃「Share a Meal 餐餐送愛」,全港近220間食肆響應參與,公眾可於餐廳「食一餐捐一次」,善款將用作購買食品等物資,給基層多一餐溫飽。

「Show me your love 飯」義賣行動為期一個月,支持的餐廳共7間,遍及港、九及新界,當中6間一直有向基層派飯,包括千樂燒味餐室、好運燒臘飯店、花月宮、金佛園素食、Manna。嗎哪及廚尊。