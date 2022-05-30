電商業績比併｜阿里「讓利」拼多多虧轉盈　京東獲看好力試年初高

電商股阿里巴巴（9988）、京東（9618）及拼多多（美股:PDD），三大龍頭股已公布首季業績，罕有地一致較市場的預測為佳。相信是早前在內地疫情及上海封城等不利因素下，投資者對電商行業的預測都十分低迷所致。最終，龍頭股業績並非如想像中疲弱，足以令市場驚喜。特別是阿里巴巴及拼多多的股價表現，在業績後都展現強勢，兩者業績翌日股價升幅都超越一成。

內地打撃電商「二選一」等反壟斷政策下，作為傳統行業一哥的阿里巴巴，面對「讓利」壓力，上季盈利經調整利潤倒退24%；至於拼多多表現卻較突出，季度利潤連續四季由虧轉盈。（資料圖片）

阿里「讓利」現倒退 後起之秀拼多多連續四季虧轉盈

先從業績比較，為清晰比較將劃一以非GAAP利潤計。在內地打撃電商「二選一」等反壟斷政策下，作為傳統行業一哥的阿里巴巴，面對「讓利」壓力，上季盈利經調整利潤倒退24%，至197.99億元人民幣（下同）。

後起之秀拼多多表現卻較突出，季度利潤連續四季由虧轉盈，調整後淨利潤錄得42億元（去年同期錄得虧損18.9億元）。而京東的表現可謂是兩者中間，經調整後淨利潤按年「不升也不跌」，錄得40億元。

拚多多上季收入238億元，超過一半是來自在線營銷服務及其他貢獻，該分部的的收入按年增幅達29%，是一個不俗的雙位數增長。（路透社）

拚多多谷農村消費 分部收入増29%突出

從業績數據看，拚多多上季收入238億元，超過一半是來自在線營銷服務及其他貢獻，該分部的的收入是收入181.6億元，按年增幅達29%，是一個不俗的雙位數增長。年度活躍用戶（active user）為8.8億人，按年增加7%。至於阿里的收入重心，亦即是內地電商業務，該分部收入達到1,403億元人民幣，按年升幅則收窄至8%。

活躍用戶計 阿里超10億守一哥地位

若論活躍用戶計，阿里仍然能夠守住一哥地位，阿里的內地消費者的年度活躍消費者，超過 10 億，按年淨增長約 1.13 億，略為超過集團 2022 財年的目標，亦較同業京東（5.8億）及拚多多（8.8億）為高。

京東在旗艦家電產品的配售上，成功建立「護城河」，上季來自電子產品、家用電器及日用百貨的商品收入錄得2044.16億元，按年增加16.6%。

論活躍用戶計，阿里仍然能夠守住一哥地位，阿里的內地消費者的年度活躍消費者，超過 10 億，按年淨增長約 1.13 億，略為超過集團 2022 財年的目標。（資料圖片）

阿里及拚多多績後股價 雙雙抽高逾一成

電商股在業績後股價向好受市場關注，當中，阿里在公布業績後，即上周五（27日），港股股價收市升幅達12%，可謂是一年來首次績後股價急升。至於美股拚多多上周五公布業績後，股價亦抽高15%。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康指出，看好近期內地電商股反彈，一來最主要因素是內地力谷消費，部分城市如深圳都派發消費券，期望透過振興內需支撐經濟。相信隨著上海疫情受控，企業開始復工復產，市民消費可望在政策刺激下反彈。二來，市場亦推測中美在中概股退市問題上，可以取得共識，相信關鍵進展有機會在6月份看到，原因是美國對華關稅政策，將於今年陸續到期。早前拜登訪日時，已經表示了，考慮調整對華關稅，相信兩國需要於限期前，亦即是6月份進一步加強磋商。因此，他估計中概股的退市問題，亦會是談判枱上的一大議程。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康指出，從基本面計，他傾好京東，並指出是唯一一間有派息的電商，股價走勢上已於3月份見底，相信有力上試年初高位，逼近300元水平。（訪者提供）

安里黃偉康：中概股退市憧憬有共識 拼多多彈力料最強

他又指，三間電商股都可以受惠內地「谷消費」政策，以及中概股退市可望有共識的憧憬。如果是進取的投資者，他會建議拼多多，因為三間電商中，拼多多只有美股上市地位，而未有在本港上市。若果中概股退市危機降温，股份受惠幅度最大，彈力料最明顯。

京東有派息 上望年初高位近300元

另外，從基本面計，他傾好京東，並指出是唯一一間有派息的電商，反映管理層積極回饋股東，現金情況穩健，股價走勢上已經於3月份見底，相信有力上試年初高位，逼近300元水平。

京東每年一度的京東618購物節在上周一（23日）已經開始，數據顯示，「95後」的預售訂單額按年增長75%，（資料圖片）

京東早前公布派發每股特別息0.63美元，總額約20億美元。主席劉強東表示，派特別息體現對集團長遠增長潛力，以及強健資產負債表的信心，京東有能力支持派息，同時保持財務及營運靈活性，未來還會考慮以不定期派息。

京東618購物節 「95後」預售訂單按年增75%

京東每年一度的京東618購物節在上周一（23日）已經開始。據數據顯示，「95後」的預售訂單額按年增長75%，參與預售的商品種類亦較去年提升超過20%，而預售中六線城市表現尤為亮眼，預售訂單額增速超過100%。