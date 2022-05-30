MPF｜駿隆﹕截至5月23日　當月人均蝕4670元　年內累虧32476元

環球資本市場自踏入2022年屢受負面消息衝擊，表現難色失色。對打工仔而言，其強積金賬戶相信又要是一片紅色。強積金顧問駿隆指出，截至本月23日強積金人均損失4,670元，從年初起，累計虧損金額更達32,476元。

駿隆指出，截至本月23日綜合強積金指數回報為負2%，其中股票基金指數為負2.9%月，混合資產基金指數為負1.8%，固定收益基金指數為負0.1%。

駿隆進一步指出，期內香港股票基金及大中華股票基金回報分別為負3.2%及負3.3%，股票比例介乎80至100%的混合資產基金為負2.4%，股票比例介乎60至80%的混合資產基金的回報為負2%。

至於從今年起，綜合強積金指數回報為負12.4%，其中股票基金指數為負15.8%﹑混合資產基金指數為負13.4%，固定收益基金指數回報為負3.2%。

駿隆進一步指出，期內香港股票基金及大中華股票基金回報分別為負16.6%及負20.7%，股票比例介乎80至100%的混合資產基金為負15.4%，股票比例介乎60至80%的混合資產基金的回報為負14.3%。

積金局籲切忌試圖捕捉市況

就駿隆公布最新本港強積金表現，積金局指出留意到不時有機構定期發表強積金季度甚或一個月的短期表現報告。當局瞭解強積金計劃成員關注強積金的投資表現，但每個計劃成員的情況及需要各有不同， 其強積金投資按照不同階段和風險承受能力而作出不同的投資選擇， 故不宜以個別報告或指數一概而論。

積金局指出， 強積金乃跨越30﹑40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動， 更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失 。