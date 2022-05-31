恒指反覆半日揚91點　內需股續獲追捧　九毛九飆逾6%｜持續更新

美股周一（30日）因假期休市。作為5月份最後一個交易日，今早亞太區股市偏軟，其中日﹑韓股市早段皆輕微回落。



【12:16】恒指半日揚91點

港股半日反覆上升91點，中午收市報21215點，國指升66點，報7321點，科指升78點，報4430點，成交額為708億元。

物管股今早上揚，碧桂園服務（6098）升4.9%，報30.2元，融創服務（1516）升4.7%，保利物業（6049）升1%。

科技股方面，將於周四公布季績的美團（3690），升3.8%，報181.8元，小米（1810）跌0.2%，騰訊（0700）升1.7%，阿里（9988）升1.1%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升2.6%，報124元，瑞聲（2018）升3.7%，信利（0732）升3.7%。

上海宣布從明日起回復正常，海底撈（6862）升3.4%，九毛九（9922）飆6.5%，李寧（2331）升2.6%，青島啤（0168）並無受到復星（0656）沽清影響，半日升4.6%。

金融股方面，友邦（1299）升0.6%。

【11:23】恒指曾倒升逾百點

港股倒升並曾升逾百點，最新報21149點，升25點，國指最新報7294點，升38點，科指升4396點，升44點。

【10:00】港股早段走勢反覆

恒指早段走勢反覆，輕微低開後曾倒升，最新報21081點，跌42點，國指最新報7258點，升3點，科指跌3點，報4348點。

申洲（2313）逆市升2%，報107.3元，消費股方面，李寧（2331）續上揚，報59.5元，升1.8%，友邦（1299）升0.2%，阿里（9988）跌0.8%。

【09:21】恒指輕微低開17點

恒指低開17點，最新報21106點，國指報7251點，低開3點，科指報4350點，低開1點。

油價上揚，帶動油股造好，中海油（0883）高開1.2%，中石油（0857）無升跌。

醫藥股方面，藥明生物（2269）平開，石藥（1093）低開0.5%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%，報94.6元。