5窮月港股有進賬　月結日彈近300點　內需及物管股獲追捧

美股周一（30日）因假期休市。作為5月份最後一個交易日，今早亞太區股市偏軟，其中日﹑韓股市早段皆輕微回落。



【16:40】港股全日揚近300點

5窮月，港股又經歷了動盪的一個月。受美國聯儲局加快加息步伐，大手加息半厘；以及內地面臨疫情肆虐，多地採取封城措施等負面消息拖累，大市一度低見19178點。隨著內地疫情嚴重程度不斷降低，同時聯儲局官員對加息態度略為軟化，推動投資者氣氛逐步好轉，加上內地印發穩經濟措施通知，終於在月底時收復21000點，全月略有進賬。

恒指在5月最後一個交易日高收，收市報21415點，升291點，國指升161點，報7416點，科指收市報4483點，升131點，成交額為2,456億元。

整個5月份，港股累升235點或1.1%。

內需股延續上日強勢，海底撈（6862）升6.3%，收市報15.6元，九毛九（9922）升7.4%，呷哺呷哺（0520）升6.8%，李寧（2331）升4.7%，安踏（2020）升3.1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升8%，保利物業（6049）升2.7%，融創服務（1516）升11%。

科技股方面，騰訊（0700）升3.5%，收市報362.4元，美團（3690）升6.8%，小米（1810）升1%，阿里（9988）升1.4%，京東（9618）升1.4%。

金融股方面，友邦（1299）升0.4%，報80.9元，滙豐（0005）逆市跌0.6%。

【15:04】A股高收

內地印發通知以多項措施以穩經濟，滬深股市皆高收，上證收市報3186點，升37點，深成收市報11527點，升217點，滬深300指數收市報4091點，升62點，創業板指數收市報2405點，升54點。

亞太區股市則走勢個別，日股跌89點，收市報27279點，台股升197點，報16807點，韓股報2685點，升16點。

【14:34】港股升近300點

港股升幅進一步擴大，最新報21408點，升284點，國指升157點，報7412點，科指升151點，報4503點。

美團（3690）飆逾6%，李寧（2331）收復60元關，升5.4%，報61.6元。

【14:10】物管股升幅擴大

物管股午後升幅加大，其中融創服務﹙1516﹚升超7%，碧桂園服務﹙6098﹚漲近7%，雅生活﹙3319﹚漲近6%，寶龍商業﹙9909﹚升近5%，金科服務﹙9666﹚漲超4%。

【13:28】港股升幅午後擴大

內地再出招撐經濟，當中亦提及支持平台經濟規範健康發展的具體措施。騰訊（0700）升1.7%，美團（3690）升4.6%，阿里（9988）升1.1%，京東（9618）升2.1%。

教育股方面，中匯（0382）升3.1%，中教（0839）升4.4%，民生教育（1569）飆17%。

消費股方面，海底撈（6862）升4.4%。

港股方面，恒指升幅在午後擴大，最新報21289點，升165點，國指升94點，報7349點，科指升91點，報4443點。

【12:16】恒指半日揚91點

港股半日反覆上升91點，中午收市報21215點，國指升66點，報7321點，科指升78點，報4430點，成交額為708億元。

物管股今早上揚，碧桂園服務（6098）升4.9%，報30.2元，融創服務（1516）升4.7%，保利物業（6049）升1%。

科技股方面，將於周四公布季績的美團（3690），升3.8%，報181.8元，小米（1810）跌0.2%，騰訊（0700）升1.7%，阿里（9988）升1.1%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升2.6%，報124元，瑞聲（2018）升3.7%，信利（0732）升3.7%。

上海宣布從明日起回復正常，海底撈（6862）升3.4%，九毛九（9922）飆6.5%，李寧（2331）升2.6%，青島啤（0168）並無受到復星（0656）沽清影響，半日升4.6%。

金融股方面，友邦（1299）升0.6%。

【11:23】恒指曾倒升逾百點

港股倒升並曾升逾百點，最新報21149點，升25點，國指最新報7294點，升38點，科指升4396點，升44點。

【10:00】港股早段走勢反覆

恒指早段走勢反覆，輕微低開後曾倒升，最新報21081點，跌42點，國指最新報7258點，升3點，科指跌3點，報4348點。

申洲（2313）逆市升2%，報107.3元，消費股方面，李寧（2331）續上揚，報59.5元，升1.8%，友邦（1299）升0.2%，阿里（9988）跌0.8%。

【09:21】恒指輕微低開17點

恒指低開17點，最新報21106點，國指報7251點，低開3點，科指報4350點，低開1點。

油價上揚，帶動油股造好，中海油（0883）高開1.2%，中石油（0857）無升跌。

醫藥股方面，藥明生物（2269）平開，石藥（1093）低開0.5%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%，報94.6元。