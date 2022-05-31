港交所：ETF互聯互通提升港樞紐地位　期望未來擴納入範疇

中國證監會和香港證監會上周宣布，同意把ETF（交易所買賣基金），納入互聯互通機制。 香港交易所證券產品發展聯席主管羅博仁認為可以提升香港ETF樞紐地位，亦有助內地ETF市場國際化。

ETF互聯互通機制下，南向交易現時將以港股ETF為主導。按納入準則，南向產品所追蹤股票權重，要達到聯交所上市的股票權重（包括來港第二上市的股票） 的90%或以上。

對於可納入機制的港股ETF名單，羅博仁表示，正進行初步審查，目前還沒有落實名單，將會適時公布。他又指，現時ETF互聯互通機制的運作理念，和股票的滬港通及深港通機制一致，ETF互聯互通處起步階段，未來期望會逐步擴大納入範疇。

截止今年4月份，最多淨資金流入的ETF首三大，分別是盈富基金（2800）、南方東英恒生科指ETF（3033），以及iShares 安碩核心MSCI 亞洲（日本除外）（3010）。

早前中金指出，滿足條件的港股ETF料合共有8隻，包括盈富基金、恒指ETF（2833）、南方恒生科技（3033）等。

本港的ETP（交易所買賣產品）市場資金淨流量，在去年達到800億元，按年急升一倍。今年首四個月，資金淨流量達到410億元。