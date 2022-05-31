國務院發穩經政策措施通知　稱須發揮平台經濟穩就業作用

國務院印發《關於印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》，提出各部門要密切協調配合﹑形成工作合力，按照《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》提出的6個方面33項具體政策揩施及分工安排，對本部門﹑本領域﹑本行業的工作進行再部署﹑再推動﹑再落實，需要出台配套實施細則的，會在5月底前全部完成。

近期國務院辦公廳將會同有關方面，對對關省分穩增長市場主體保就業情況開展專項督查。

續釋放LPR改革效能

在通知內亦有提出要繼續推動實際貸款利率穩中有降。在用好前期降準資金﹑擴大信貸投放的基礎上市，充分發揮市場利訊定價自律機制作用，持續釋放貸款市場報價利率（LPR）形成機制改革效能，發揮貸款利率市場化調整作用，引導金融機構將存款利率下降效果傳導至貸款端，繼續推動實際利率穩中有降。

通知同時提出，提高資本市場融資計效率，科學合理把握新股招股及再融資常態化。支持企業在香港上市，依法依規推進符合條件的平台企業赴境外上市。繼續支持及鼓勵金融機構發行金融債券，建立三農﹑小微企﹑綠色﹑雙創金融債券綠色通道，為重點領域企業提供融資支持。督促指導銀行間債券市場及交易所債券市場各基礎設施全面梳理收費項目，對民營企業氣債券融資交易費用能免盡免，進一步釋放支持民企信息。

政策性及開發性銀行優化貸款結構

政策性開發性銀行要優化貸款結構，投放更多更長期限貸款，引導商業銀行進一步增加貸款投放﹑延長貸款期限，鼓勵保險公司等發揮長期資金優勢，加大對水利﹑水運﹑公路﹑物流等基建設設施及重大項目的支持力度。

通知亦指出，要促進平台經濟規範健康發展，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施，在防止資本無序擴張的前提下設「紅綠燈」，維護市場競爭秩序，以公平競爭促進平台經濟規範健康發展，充份發揮平台經濟的穩就業作用，穩定平台企生及其並共生中小微企業的發展預期，以平台企業發展帶動中小微企業紓困，引導平台企業在疫情防控中做好防疫物資及民生商品保供「最後一公里」的線上線下聯動。鼓勵平台企業加快人工智能﹑雲計算﹑區塊鏈﹑操作系統﹑處理器等領域技術研發突破。