致同︰上市公司去年企業交易量下跌26%　目標公司大多位處中國

致同（香港）會計師事務所最新發表的《買賣協議研究報告2022》（「報告」）指出，疫情肆虐多時，妨礙經濟活動，令2021年的買賣協議數量減少約26%至248宗（2020年：333宗）。

於2021年，在不同的資產類型中，作為主要交易類型的業務收購和出售，其宗數同比減少28%，而房產買賣交易宗數則略增8%。

致同於2021年1月1日至12月31日期間審視的香港上市公司及／或其子公司所簽訂的買賣協議，按《上市規則》的定義被分類為主要交易、非常重大收購事項及非常重大出售事項。報告發現，主板上市公司的主要和非關聯交易於2021年繼續主導企業交易市場。

業務收購佔所有收購交易約74％

致同共分析了248份在香港交易所網站載列的2021年香港上市公司及／或其附屬公司簽訂的買賣協議，包括113宗收購交易及135宗出售交易。報告指出，從買賣協議交易涉及的業務類型分析，2021年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要牽涉業務的收購與出售。當中業務收購佔所有收購交易約74％（2020年：74%），而業務出售則佔所有出售交易約79％（2020年：84%），其他交易涉及土地使用權、物業及其他資產。於2021年，牽涉包括業務、土地使用權和其他資產的各類資產買賣協議宗數均呈整體下降之勢，而物業買賣交易宗數則輕微增長8%。

買賣交易協議宗數的跌勢延續至2022年第一季。數據顯示，於2022年第一季，香港上市公司的買賣協議交易宗數同比下跌9%，其中收購協議宗數下跌17％，出售協議宗數下跌3％。短期而言，預期出售交易將仍然是更常見的交易類型，而因市場環境不穩及財政困難而試圖精簡架構的上市公司，其出售交易將尤其普遍。

大多數併購目標位處中國

於2021年和2022年第一季度，多種因素導致買賣交易協議宗數下跌，包括疫情令商業活動萎縮、中美經貿摩擦，以及內地收緊房產行業的融資渠道等。大多涉及收購及出售交易的目標公司位處中國（包括香港和澳門），當中有67%的業務收購及出售交易涉及中國內地公司，四分之一則涉及香港和澳門公司。中國內地及香港的發展及政策對買賣交易的影響甚巨。例如2022年初變種病毒Omicron肆虐，嚴重影響香港及中國內地的買賣談判和交易。企業交易早於2021年第一季已受疫情影響，但情況在2022年第一季更差。

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示：「雖然去年及今年第一季度的交易宗數下降，但我們對於2022年下半年的交易市場仍然審慎樂觀，並預計下半年的企業交易總數會從今年第一季的低基數反彈，因我們預期商業活動會隨中國疫情放緩後復甦，並且今年下半年中國政府將進一步實行寬鬆貨幣政策去支持經濟及房地產行業。」

2021年，約92%的被收購業務和93%的被出售業務位處中國。其中約38%的被收購及被出售的業務位處廣東省、香港和澳門地區，而於2020年該比例則約為40%。