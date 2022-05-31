保監局﹕今年首季長期業務新造保費424億元　按年增4.2%

保監局公布今年首季香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額達到1,582億元，按年增加0.5%。

保監局指出，首季長期有效業務保費收入總額為1,389億元，按年下跌0.2%。其中個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為1,133億元（上升0.1%），個人人壽及年金（投資相連）業務保費收入為79億元（跌17%）。退休計劃業務其供款為158億元（上升9.2%）。而給付保單持有人的申索和利益而言，總金額為716億元（下跌4.1%）。

保監局又指出，期內不包括退休計劃業務的長期業務的新造保單保費為424億元（上升4.2%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為377億元（上升10.1%），以及投資相連業務的新造保單保費為46億元（下跌27.2%）。

保監局又指出，期內內地訪客新造業務保費為3.45億元，按年增加235%。

一般業務而言，今年首季一般保險業務毛保費為193億元（上升5.8%），淨保費為120億元（上升0.1%），已償付申索毛額為72億元（下降0.9%），整體承保利潤為10.63億元。