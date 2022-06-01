港股6月首日低收　醫藥股表現失色　內房潤地及中海外卻逆市揚

美股在5月最後一個交易日低收，道指跌逾200點，終止連升6個交易日走勢。總結整個5月，縱道指曾低見31200點水平，惟隨後出現反彈，並且最終可以錄得些微進賬。至於在6月首個交易日，日本及澳洲股市均早段上揚。



【16:32】恒指全日跌120點

港股連升走勢告一段落。在6月首個交易日，大市低開低收，更一度跌逾200點。

恒指收市報21294點，跌120點，國指跌71點，報7345點，科指跌50點，報4433點，成交額為1,260億元。

醫藥股今日普遍向下，其中石藥（1093）跌6.1%，藥明生物（2269）跌2%，藥明康德（2359）跌1.9%，中生製藥（1177）跌1.4%。

科技股亦下跌，網易（9999）收市報4.1%，報163.3元，京東（9618）跌0.8%，美團（3690）跌2.4%，阿里（9988）跌1.7%，騰訊（0700）跌0.5%。

內需及消費股亦回軟，海底撈（6862）跌1%，潤啤（0291）跌1.4%。

不過兩大國企內舫股逆市上揚，潤地（1109）升1.9%，中海外（0688）升3.5%。

【15:06】A股走勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報3182點，跌4點，深成收市報11551點，升23點，滬深300收市報4083點，跌8點，創業板收市報2428點，升23點。

亞太區股市走勢個別，日股升178點，報27457點，台股則下跌，報16675點，跌132點。

【14:48】港股跌幅收窄

港股跌幅收窄，恒指最新報21317點，跌97點，國指跌67點，報7349點，科指報4419點，跌63點。

濠賭股向下，金沙（1928）跌2.3%，永利（1128）跌1.7%，銀娛（0027）跌1.1%。

【13:25】港股跌勢午後加劇

港股跌勢在午後加劇，恒指最新報21198點，跌216點，國指跌113點，報7303點，科指報4390點，跌93點。

石藥（1093）瀉6.5%，網易（9999）及美團（3690）分別跌3.2%及2.7%。

【12:17】恒指半日跌92點

港股經過連日升市後，今早走勢回軟，半日跌159點。恒指中午收市報21255點，國指報7324點，跌92點，科指跌77點，報4406點，成交額為764億元。

科技股回軟，騰訊（0700）跌0.6%，報360.4元，阿里（9988）跌1.6%，美團（3690）挫3.2%，小米（1810）跌1%。

連日上揚的內需股亦回落，海底撈（6862）跌1.9%，報15.3元，潤啤（0291）跌1.5%，李寧（2331）跌0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，友邦（1299）跌不足0.1%。

本地地產股則逆市上揚，恒地（0012）升0.9%，新地（0016）升1.3%。

【10:33】泡泡瑪特彈升逾5%

泡泡瑪特（9992）今日起獲納入MSCI中國指數，股價逆市上揚，最新報31.9元，升5.5%。

貝殼（2423）擬回購10億美元ADS，最新報35.05元，升13.1%。

恒指最新報21308點，跌106點，國指最新報7350點，跌66點，科指最新報4439點，跌43點。

【09:45】港股跌勢擴大

港股在6月首個交易日表現平平，跌幅更一度擴大至逾百點，恒指最新報21332點，跌82點，國指報7357點，跌59點，科指報4430點，跌53點。

不過海底撈（6862）仍延續上日升勢，最新報15.82元，升1.4%。

工業股申洲國際（2313）跌0.9%，報107.5元。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌0.7%，報278元，長汽（2333）升1.8%。

【09:20】恒指低開7點

恒指低開7點，報21407點，國指最新報7393點，跌低開22點，科指最新報4456點，低開27點。

阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開0.1%，美團（3690）低開1.2%。

滙豐（0005）則高開0.2%，港交所（0388）低開0.5%。