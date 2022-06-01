領展全年可分派總額增7%　末期每基金單位分派146.08港仙

領展（0823）公布截至今年3月底止全年業績。

期內收益及物業收入淨額，分別按年增長8%及6.5%，至116億元及87.76億元，可分派總額為64.19億元，按年升6.8％；末期每基金單位分派146.08港仙，連同7港仙的酌情分派後，全年派305.67港仙，按年增加8.2%。

期內，投資物業組合估值上升6.9%至2,127.61億元，主要由於資產收購及匯兌收益所致；每基金單位資產淨值上升1.1%至77.1元。

第五波疫情 提供逾2億元租金減免措施

公司指，第五波新型冠狀病毒病疫情爆發，旗下零售物業租用率仍處於97.7%高位；另去，亦簽訂超過660份新租約，香港物業整體平均續租租金調整率升至4.8%；平均每平方呎租金微升至62.7元。

鑒於第五波疫情，領展為部分因政府抗疫措施而停業的商戶提供約2.2億元的租金減免措施，因此未有出現嚴重的欠租情況。

至於內地方面，零售物業組合的收益按年增長24.4%；位於上海的領展企業廣場的租用率上升至97%；辦公室續租租金跌8.1%，4月份內地爆發新一波疫情，上海當地政府鼓勵市民實施彈性上班安排。領展企業廣場的實際使用率受到影響。然而，租金收繳率仍有99%。

投資17項目涉110億元

領展於業績報告內指出，縱使前景顯然陰霾籠罩，市場不穩定，地緣政治不穩定﹑通脹﹑供應鏈受阻等，又指出往年的商業活動已令公司具備優勢並改造物業組合，以應對挑戰及探索發展機遇。

公司表示在過去數年，通過審慎多元化策略，並以資產類別﹑地理位置及房地產價值鏈中的角色三大方向上，積極增長物業組合。過往2年，縱使大部份資源及重心均集中於管理及應對新冠肺炎疫情帶來的挑戰，不過在2021至2022年財政年度在實現物業組合多元化等，均取得顯著進展。在2021年4月至2022年5月，已完成150億元房地產投資項目，另外亦宣布共110億元投資項目，包括橫跨不同地區及資產類別的17項資產。