端午節假前夕　ATMX悉數下跌　港股低收逾200點

美國聯儲局官員再度對息口走勢發表較鷹派言論，加上聯儲局褐皮書顯示，4個聯儲地區經濟出現放緩，讓投資者美國經濟前景更感憂慮，拖累美股在6月首個交易日低收之餘，更是連跌2日。今早亞太區股市亦普遍腳軟，澳洲股市跌逾1%，日股則回落逾百點。



【16:28】港股收復21000點

明日為端午節，市場交投較上日淡靜，全日成交額僅多於千億元，同時大市表現亦欠理想，在科技股及地產股回落下，大市曾跌近400點，兼一度失守21000點，最終失而復得。

恒指收市報21082點，跌212點，國指報7267點，跌78點，科指跌35點，報4397點，成交額為1,036億元。

新世界（0017）﹑恒隆地產（0101）及恒地（0012）被剔出富時羅素旗下地產指數，三者今日均低收，恒地跌4.1%，報32.45元，恒隆收市報13.82元，跌5.1%，新世界跌4%。

科技股亦向下，騰訊（0700）跌0.4%，報359元，阿里（9988）跌2.4%，今日收市後公布季績的美團（3690）跌1.3%，小米（1810）跌1.6%。

內需及消費股方面，李寧（2331）跌2%，海底撈（6862）跌4%。

金融股方面，友邦（1299）跌1%，滙豐（0005）跌0.4%。

【15:18】內地股市假期前夕高收

內地股市於端午節前夕高收，上證收市報3195點，升13點，深成報11628點，升77點，滬深300收市報4089點，升6點，創業板收市報2458點，升29點。

亞太區股市方面，日股跌44點，報27413點，澳洲普通股指數收市報7175點，跌58點，台股跌122點，報16552點，韓股跌26點，報2658點。

【14:05】港股重上21000點

港股跌幅收窄，恒指最新報21019點，跌275點，國指跌101點，報7244點，科指報4382點，跌50點。

【13:29】恒指維持逾300點跌幅

港股維持逾300點跌幅，恒指最新報20912點，跌382點，科指跌80點，報4352點，國指跌143點，報7202點。

醫藥股下挫，石藥（1093）瀉6.5%，中生製藥（1177）挫4.6%。

【12:24】港股半日跌334點

港股失守21000點，半日跌334點，報20960點，國指報7220點，跌125點，科指報4363點，跌70點，成交額為557.7億元。

新世界（0017）﹑恒隆地產（0101）及恒地（0012）被剔出旗下指數，三者今早皆下挫，恒地跌4%，新世界跌5%，恒隆則跌5.2%。其他地產股方面，長實（1113）逆市升1.3%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1%，小米（1810）跌2%，阿里（9988）跌3%，於收市後公布業績的美團（3690）跌2.9%，京東（9618）跌1.2%。

內房股亦下挫，龍湖（0960）跌4.9%，中海外（0688）跌2.5%，潤地（1109）跌3.2%，建業地產（0832）引入河南省政府，逆市飆18.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌2.9%，李寧（2331）跌3.7%。

【10:04】港股跌幅擴大

港股失守21000點，最新報20913點，跌381點，國指最新報7197點，跌147點，科指跌101點，報4331點。

地產股今日全線下跌，恒隆（0101）及新世界（0017）分別跌5.8%及5.3%，恒基（0012）跌4.4%，信和（0083）跌2.5%。

內需及消費股方面，李寧（2331）跌4.3%。

【09:20】港股低開237點

恒指最新報21057點，低開237點，國指最新報7249點，低開95點，科指最新報4355點，低開77點。

科技股今早表現疲弱，騰訊（0700）低開1.5%，阿里（9988）低開3%，小米（1810）低開2%，今日收市報公布業績的美團（3690）低開2.2%。

滙豐（0005）低開1%，友邦（1299）低開0.4%。

內房股方面，中海外（0688）低開1.1%。