ATMX向下　恒隆等3隻地產股捱沽　港股半日跌334點｜持續更新

美國聯儲局官員再度對息口走勢發表較鷹派言論，加上聯儲局褐皮書顯示，4個聯儲地區經濟出現放緩，讓投資者美國經濟前景更感憂慮，拖累美股在6月首個交易日低收之餘，更是連跌2日。今早亞太區股市亦普遍腳軟，澳洲股市跌逾1%，日股則回落逾百點。



【12:24】港股半日跌334點

港股失守21000點，半日跌334點，報20960點，國指報7220點，跌125點，科指報4363點，跌70點，成交額為557.7億元。

新世界（0017）﹑恒隆地產（0101）及恒地（0012）被剔出旗下指數，三者今早皆下挫，恒地跌4%，新世界跌5%，恒隆則跌5.2%。其他地產股方面，長實（1113）逆市升1.3%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1%，小米（1810）跌2%，阿里（9988）跌3%，於收市後公布業績的美團（3690）跌2.9%，京東（9618）跌1.2%。

內房股亦下挫，龍湖（0960）跌4.9%，中海外（0688）跌2.5%，潤地（1109）跌3.2%，建業地產（0832）引入河南省政府，逆市飆18.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌2.9%，李寧（2331）跌3.7%。

【10:04】港股跌幅擴大

港股失守21000點，最新報20913點，跌381點，國指最新報7197點，跌147點，科指跌101點，報4331點。

地產股今日全線下跌，恒隆（0101）及新世界（0017）分別跌5.8%及5.3%，恒基（0012）跌4.4%，信和（0083）跌2.5%。

內需及消費股方面，李寧（2331）跌4.3%。

【09:20】港股低開237點

恒指最新報21057點，低開237點，國指最新報7249點，低開95點，科指最新報4355點，低開77點。

科技股今早表現疲弱，騰訊（0700）低開1.5%，阿里（9988）低開3%，小米（1810）低開2%，今日收市報公布業績的美團（3690）低開2.2%。

滙豐（0005）低開1%，友邦（1299）低開0.4%。

內房股方面，中海外（0688）低開1.1%。